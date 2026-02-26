卓揆通令各部會禁供李貞秀資料 內政部：按照指示辦理

內政部次長馬士元表示，院長已有明確指示，所以內政部會按照政院辦理，不提供任何資料給李貞秀，待爭議釐清後會再進行後續的配合。（記者黃宜靜攝）

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，行政院今天（26日）證實已通令各部會禁向民眾黨立委李貞秀提供任何資料；對此，內政部次長馬士元表示，院長已有明確指示，所以內政部會按照政院辦理，不提供任何資料給李貞秀，待爭議釐清後會再進行後續的配合。

李貞秀就職立委資格遭質疑，她日前提出除籍證明書，佐證中國戶籍註銷時間在1993年4月26日。但陸委會認為，李貞秀除籍證明書格式、內容「有點怪異」，因此僅採認除籍證明書繳回移民署時間2025年3月，因此2024年1月立委選舉投票或更早之前登記為參選人時，李貞秀仍擁有中國戶籍，已違反規定。

請繼續往下閱讀...

立法院新會期24日開議，李貞秀因為立委資格問題，被行政院長卓榮泰、民進黨立委陳培瑜稱「女士」而未稱「委員」，行政院今天（26日）證實已通令各部會禁向民眾黨立委李貞秀提供任何資料，行政院長卓榮泰也將拒絕李質詢。

民眾黨創黨主席柯文哲說，若敢說陸配是外國人、陸配領我國的身分證不能參政，就讓李貞秀下台；對此，馬士元指出，按照國籍法規定來看，若有雙重國籍，從政時會採取較嚴格的解釋，因此還是要回到法律面解釋。

至於是否再度送函李貞秀放棄國籍？馬士元回應，內政部公文送去後，「李女士」也宣稱她並沒有拆封，因此目前也沒有得到任何的回應，按照法規來講，應該是要在就職之前提出放棄國籍申請，還是很期待李貞秀能提出相關證明。

若李貞秀透過黨團或是委員會決議來索取資料時，馬士元表示，目前內政部認定合於規定的立委本人或黨團來索資，會看索資對象提供資料。

至於內政部官員是否會接受李貞秀質詢，馬士元則回應，內政委員會目前尚未召開、選舉，因此可能要看到時候的狀況，並按照院長指示進行。目前因其委員資格認定上尚未確認，所以無法確認前，就無法依照立委的職權行使。

若李貞秀堅持一定要上台質詢的話，是否會變成「坐在下面不予理會」？馬士元強調，內政部還是尊重國會，也會尊重委員會的主席的裁示，若是委員會主席需要回應的話，也會跟主席說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法