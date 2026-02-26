228重返旭橋追思 竹市議員發送百合紀念胸章

228和平紀念日將屆，新竹市綠營228當天要在竹市旭橋旁不義遺址紀念牌辦追思活動，並發送百合紀念胸章。（取自市議員劉康彥臉書）

228和平紀念日將屆，新竹市府每年228都會舉辦追思音樂紀念活動，民進黨竹市議員劉康彥今天提到，2年前曾爭取在旭橋原址旁豎立不義遺址牌面，今年將邀請市民228當天再回到旭橋原址，除還原旭橋事件經過，了解當時竹市民對政治、社會的觀感，以及為什麼軍警要開槍、傷亡的市民背景是什麼，期透過導覽和歌聲，一起追思無端遭波及的受難者；228當天也會發送百合紀念胸章，邀市民來參與這場228追思活動。

劉康彥提到，已故教授張炎憲在《新竹風城二二八》書中曾說，新竹市在228大屠殺中，雖不是激烈衝突、死傷慘重的地區，但生命無價，絕不能以死傷多寡來論定。依張炎憲的研究，竹市228事件發生的地點大致有4個地區，包括城隍廟附近、旭橋、虎仔山以及埔頂，其中以旭橋發生的衝突規模最大。2年前的228，他曾公開呼籲市府在旭橋設置不義遺址紀念牌，讓後人認識這段幾乎被淡忘的歷史。

且更深層的意義是，要讓握有權力的人時刻反思，在自由與人權面前，絕不允許對無辜民眾濫權威脅、監控、屠殺。去年，雖然不義遺址的牌面設立了，但尺寸非常、非常迷你。今年的228，也邀請大家回到旭橋，還原旭橋事件的經過，了解當時市民對政治、社會的觀感，為什麼軍警要開槍？傷亡的市民背景是什麼？期透過導覽和歌聲，一起追思無端遭波及的受難者。追思活動在28日下午1點半，地點在竹市中央路府後街口。

民進黨竹市議員劉康彥表示，2年前爭取在旭橋原址旁豎立不義遺址牌面，今年將邀請市民228當天再回到旭橋原址，還原旭橋事件經過。（記者洪美秀攝）

