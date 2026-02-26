范雲控藍白擋育兒預算 國民黨團：元凶是民進黨

國民黨團指出，國民黨與民眾黨團早已主動提出「有關民生的新興計畫預算讓行政院先行動支」之提案，是民進黨團百般推託，導致協商破局。（國民黨團提供）

民進黨立委范雲謹遵指控在野黨阻擋115年度中央政府總預算，導致照顧小家庭政策無法執行。對此，國民黨立法院黨團今表達予以嚴正譴責，指范雲的言論完全是顛倒是非，企圖混淆視聽。真正為了政治算計、不惜犧牲年輕家庭權益與育嬰預算的元凶，正是民進黨團。

台北市長蔣萬安宣佈3月1日起率先推「育兒減少工時計畫」，鎖定家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可彈性減少一小時工時，由市府補助減少工時薪資八成。范雲稱「賴清德總統2024年就提出相關政見」，是在野黨擋預算。

國民黨團指出，在1月28日的立法院長協商中，民進黨團態度傲慢，悍然拋出「總預算要過就是要全部過」的霸道主張，再次否決國、眾兩黨提出之「新興計畫同意先行動支」提案。民進黨寧可把全民福祉當作籌碼進行包裹式勒索，也不願讓急迫的民生法案先行，這就是標準的綁架民生。

國民黨團強調，阻擋「5億元育嬰留停獎勵預算」的黑手就是民進黨。正因民進黨團這種「全拿否則免談」的傲慢態度，才直接導致「勞動部配合育嬰留停照顧彈性化政策獎勵小微企業雇主5億元」的關鍵預算遭到封殺。這筆預算本應是支持減輕年輕父母負擔的及時雨，如今卻淪為執政黨政治鬥爭的犧牲品。范雲委員不檢討自家政黨剝奪育兒資源的錯誤，竟還企圖甩鍋給在野黨，令人遺憾。

國民黨團敬告民進黨團與范雲立即停止政治抹黑，不要拿台灣下一代的未來當作鬥爭工具。請民進黨為自己傲慢阻擋「先行動支」提案、扼殺5億元育嬰預算的錯誤向全國小家庭道歉，並停止一切惡意杯葛，國民黨團將堅定捍衛年輕父母與孩童的權益，寸步不讓。

