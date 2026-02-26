為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    范雲控藍白擋育兒預算 國民黨團：元凶是民進黨

    2026/02/26 16:53 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團指出，國民黨與民眾黨團早已主動提出「有關民生的新興計畫預算讓行政院先行動支」之提案，是民進黨團百般推託，導致協商破局。（國民黨團提供）

    國民黨團指出，國民黨與民眾黨團早已主動提出「有關民生的新興計畫預算讓行政院先行動支」之提案，是民進黨團百般推託，導致協商破局。（國民黨團提供）

    民進黨立委范雲謹遵指控在野黨阻擋115年度中央政府總預算，導致照顧小家庭政策無法執行。對此，國民黨立法院黨團今表達予以嚴正譴責，指范雲的言論完全是顛倒是非，企圖混淆視聽。真正為了政治算計、不惜犧牲年輕家庭權益與育嬰預算的元凶，正是民進黨團。

    台北市長蔣萬安宣佈3月1日起率先推「育兒減少工時計畫」，鎖定家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可彈性減少一小時工時，由市府補助減少工時薪資八成。范雲稱「賴清德總統2024年就提出相關政見」，是在野黨擋預算。

    國民黨團指出，在1月28日的立法院長協商中，民進黨團態度傲慢，悍然拋出「總預算要過就是要全部過」的霸道主張，再次否決國、眾兩黨提出之「新興計畫同意先行動支」提案。民進黨寧可把全民福祉當作籌碼進行包裹式勒索，也不願讓急迫的民生法案先行，這就是標準的綁架民生。

    國民黨團強調，阻擋「5億元育嬰留停獎勵預算」的黑手就是民進黨。正因民進黨團這種「全拿否則免談」的傲慢態度，才直接導致「勞動部配合育嬰留停照顧彈性化政策獎勵小微企業雇主5億元」的關鍵預算遭到封殺。這筆預算本應是支持減輕年輕父母負擔的及時雨，如今卻淪為執政黨政治鬥爭的犧牲品。范雲委員不檢討自家政黨剝奪育兒資源的錯誤，竟還企圖甩鍋給在野黨，令人遺憾。

    國民黨團敬告民進黨團與范雲立即停止政治抹黑，不要拿台灣下一代的未來當作鬥爭工具。請民進黨為自己傲慢阻擋「先行動支」提案、扼殺5億元育嬰預算的錯誤向全國小家庭道歉，並停止一切惡意杯葛，國民黨團將堅定捍衛年輕父母與孩童的權益，寸步不讓。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播