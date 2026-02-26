卓榮泰下令各部會禁給李貞秀資料 張育萌：立法院在害慘她

民眾黨立委李貞秀的中國國籍爭議持續延燒。（資料照）

民眾黨立委李貞秀的中國國籍爭議持續延燒，行政院今（26日）已通令各部會禁向民眾黨立委李貞秀提供任何資料，行政院長卓榮泰也將拒絕李質詢，對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌認為，立法院根本就是在害慘李貞秀。

張育萌在臉書發文表示，李貞秀說自己1993年就註銷中國戶籍，但不管是真是假，她當時都沒有把資料交到移民署，陸委會是直到2025年3月才收到她的除籍證明書。

而內政部也已經三次發函給立法院秘書長周萬來和李貞秀，請他們提供就職前就辦理放棄國籍的證明。李貞秀自己說，她收到內政部的公文「拆都沒拆」。立法院也不知道在幹嘛，周萬來本週一開工時有回函，但也都沒提供任何書面證明。張育萌質疑，「立法院回函給內政部，好歹也請李貞秀再填一次放棄國籍證明，周萬來又要回函，又不提供證明，不就是證明李貞秀連『有去辦放棄國籍』的證明都提不出來嗎？」

張育萌指出，卓榮泰要求，在李貞秀的立委資格還沒確認前，不只機密資料，各部會任何資料一律不提供。下週卓榮泰就要去立法院報告美國關稅，也將拒絕李貞秀質詢。

張育萌分析，為什麼內政部不直接發函，把李貞秀解職？這就是權力分立。立法院不歸內政部管，只有立法院可以把李貞秀解職。他直呼，「立法院根本就在害慘李貞秀啊。難怪卓榮泰今天下令，禁止各部會給李貞秀任何資料」。

