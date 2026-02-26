國民黨雲林縣黨部團拜 斗六市長林聖爵轟:年底選舉提名作業太慢

國民黨雲林縣黨部新春團拜，斗六市長林聖爵砲轟黨中央九合一選舉提名作業太慢。（記者黃淑莉攝）

國民黨雲林縣黨部今（26日）舉辦新春團拜，副主席蕭旭岑與會，斗六市長林聖爵抨擊年底九合一選舉黨提名作業太慢，尤其斗六市現有3名黨員有意願，因黨中央一直沒公布處於黨內互打，他語重心長說，不要「好好鱟刣甲屎那流」（台語，意指做事不得要領，將簡單之事弄得一團糟，或成事不足敗事有餘）。蕭旭岑回應說，會盡速加快處理。

林聖爵表示，年底選戰民進黨鄉鎮市長、縣議員提名作業都已在進行，國民黨也要快一點，黨中央沒有決策讓基層黨員遵守，到這個時候了還在黨內互打，他建議不要初選，因為初選完都會分裂，直接提名，但若要徵召要有依據。

林聖爵說，鄉鎮市長部分，雲林只有斗六市會有人要國民黨提名，其他鄉鎮應該沒人要，民進黨斗六已確定要提名前立委尹令瑛，國民黨有3人想選，但黨中央遲未公布提名，讓3人相互消耗，基層黨員都很憂心。

林聖爵言重心長表示，斗六本來會贏，黨中央再這樣處理下去，「好好鱟刣甲屎那流」這樣不對，黨員的心聲就是縣議員、鄉鎮市長提名要趕快辦理，尤其斗六要優先處理，不要讓大家對國民黨沒信心。

雲林縣黨部主委簡明欽表示，相關作業有一定步調與程序，2022年九合一選舉提名作業是3月底起步，今年會提早一個月在3月底前完成。

蕭旭岑指出，如何回應基層的焦慮、提振黨員士氣非常重要，黨中會加速處理提名作業，也希望大家一定要團結。

