    首頁 > 政治

    李貞秀案 中選會：若自始當選無效依法就事證處理

    2026/02/26 16:36 中央社
    民眾黨不分區立委李貞秀就職資格遭質疑，行政院長卓榮泰請中選會進行必要行政作業審慎處理。中選會回應，一向依法依例辦理選務，如果有自一開始就當選無效的情況，中選會依法會針對相關法律主管機關提供的事證繼續處理。（資料照）

    民眾黨不分區立委李貞秀就職資格遭質疑，行政院長卓榮泰請中選會進行必要行政作業審慎處理。中選會回應，一向依法依例辦理選務，如果有自一開始就當選無效的情況，中選會依法會針對相關法律主管機關提供的事證繼續處理。（資料照）

    民眾黨不分區立委李貞秀就職資格遭質疑，行政院長卓榮泰請中選會進行必要行政作業審慎處理。中選會回應，一向依法依例辦理選務，如果有自一開始就當選無效的情況，中選會依法會針對相關法律主管機關提供的事證繼續處理。

    行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會轉述，卓榮泰在院會指出，日前立委在質詢時提醒，立法院有立委資格尚有瑕疵、尚待確認，部會提供資料應謹慎，而目前無論兩岸人民關係條例、國籍法，皆有適用不明確與瑕疵、甚至不具備法定條件現象存在，因此在此事沒有獲得進一步確認前，請中選會依照陸委會、內政部去函內容，進行必要行政作業審慎處理。

    中選會說，一向依法依例辦理選務，像是依公職人員選舉罷免法第73條辦理遞補作業，並發布遞補當選人名單公告等。

    中選會表示，如果有自一開始就當選無效的情況，中選會依法會針對相關法律主管機關提供的事證繼續處理，像是會提到中選會委員會議討論等。

    李貞秀日前提出除籍證明書，佐證大陸戶籍註銷時間在1993年4月26日。但陸委會認為，李貞秀除籍證明書格式、內容「有點怪異」，因此僅採認除籍證明書繳回移民署時間2025年3月，即李貞秀在2023年底登記成為民眾黨不分區立委候選人時「具備雙重戶籍」。

