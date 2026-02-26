蔣萬安推「育兒減少工時」 張雅琳提6項質疑

台北市長蔣萬安拍板「育兒減少工時」政策。（資料照）

台北市長蔣萬安昨（25日）拍板「育兒減少工時」政策，讓家中育有12歲以下兒童的家長，每天可減少1小時工時，減少的工資市府將提供8成補助，引發正反討論。對此，民進黨立委張雅琳表示，她很肯定蔣萬安的政策，不過提出6項問題，質疑「蔣市長是玩真的嗎？」

張雅琳在臉書發文表示，她非常肯定蔣萬安市長的育兒減少工時政策，畢竟這也是她一直以來跟勞動部在溝通的方向之一。因此，她認為就算預算很少、只是試辦，都沒有關係，「但我更在意的是，蔣市長是玩真的嗎？」

張雅琳提出許多質疑，包括有事先找過企業溝通嗎？前期溝通花了多久？試辦的檢視指標又是什麼？有沒有找幾間企業作為試辦單位？550萬是怎麼計算出來的？因為看起來能受惠的數量實在不多，足夠作後續的檢討和分析嗎？

她認為，3月1日政策就要試辦上路，政策不明程序又不清，結果企業不參加、家長不敢請，最後就被解讀成家長不買單，然後計劃就死了，直呼，「計劃死了，才是我最擔心的」。

張雅琳說，試辦本就是藉由可控的小型環境，設定測試目標，了解困難、收集錯誤，為未來大規模推動鋪路。過去她跟許多縣市政府合作試辦特色公園也好、兒童參與式工作坊也好，每次都會設定測試目標，因為只有把目標搞清楚，政策才有活下來的可能。

她呼籲蔣萬安，如果是真心希望試辦成功，不妨說清楚從前期溝通到後端檢核的內容，讓大家更有信心這不會只是夢一場。

