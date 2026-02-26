蔣萬安急推育兒減工時「畫虎不成反類犬」 顏若芳：向中央喊窮又端政策牛肉

台北市議員顏若芳。（資料照）

台北市長蔣萬安的育兒減工時補貼計畫，內容粗糙且配套措施未到位，問題一籮筐，勞動局電話被打爆，公務員苦不堪言，議員顏若芳指出，政策資訊發布混亂，使得基層企業無所適從；補助門檻高，跨縣市通勤看得到吃不到；預算挖東牆補西牆，壓縮既有托兒資源，可能轉嫁中央或第二預備金，規劃失靈，畫虎不成反類犬。蔣市府邊向中央喊窮，邊頻端出政策牛肉，不溝通預算、不詳實規劃，形同先射箭再畫靶，勒索議會買單。

顏若芳表示，政策昨天發布後，無數企業急詢如何申請與資格認定，但詳細計劃書與申請文件拖到晚上10點，才上架勞動局官網，資訊發布斷層反映蔣市府根本沒準備好，不僅無法安定人心，更引發職場不必要的臆測與恐慌。

請繼續往下閱讀...

她提到，在計畫細節中，補助限制重重，受僱者必須設籍台北市，但據統計，台北市每日有65萬至72萬名跨縣市通勤人口，這些同樣在台北拼經濟的家長，卻因設籍被排除在外，政策助益大打折扣。每家企業補助上限10萬元、每人最高補助1.5萬元，以每月工時240小時、補貼8成薪資計算，若每月實施22天，員工月薪達6萬8182元，即觸及補助天花板；若每月實施30天，月薪5萬元即達上限。

此外，兼職人員與居家遠距工作者皆被排除，政策對於多元職場型態的覆蓋力明顯不足。顏若芳認為，最令人訝異的是預算來源，市府將本計畫的550萬元預算，直接由今年度預算檢討支應，事實上，這是編列在原有的「補助雇主辦理哺（集）乳室與托兒設施」項下，該預算原編列約730萬元，每年執行率高達9成，現在挪用其中75%的預算支應新政策，等於變相壓縮原本申請踴躍的企業托兒設施補助，並將其轉嫁中央或二備金。

她批評，這種不擴增預算規模，僅靠挪用來撐場面的做法，反倒坐實政策匆促上路、規劃失靈。隨著「財劃法」修正，地方統籌分配款增加，蔣市府卻陷入邏輯矛盾，「一邊向中央喊窮，一邊頻頻端出政策牛肉」，議員支持福利政策，然不溝通預算、不詳實規劃，形同先射箭再畫靶，勒索議會買單。

顏若芳提醒，除了給予工時補貼，勞動局更應積極輔導企業進行「職務再設計」，若減少工時但工作量不變，育兒家長只會淪為「回家變相加班」，要求市府針對這次的試辦計畫，研議放寬設籍限制、檢討整體預算結構，以及積極落實訪查考核，讓通勤族同步受惠、不應犧牲既有補助，同時確保沒有變相壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法