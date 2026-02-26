嘉市長選舉傳黃敏惠暗助王美惠 副市長闢謠：分化國民黨

針對嘉義市長選舉謠言，林瑞彥今闢謠，那是選舉奧步。（記者丁偉杰攝）

國民黨嘉義市黨部今天下午1點40分舉行新春團拜，黨主席鄭麗文到場與黨員拜年，然而嘉義市長黃敏惠因既定行程時間衝突未出席。副市長林瑞彥代為上台致詞，針對謠傳市長選舉黃敏惠暗助民進黨立委王美惠、未找接班人表示，都是為打擊黃敏惠、分化國民黨「奧步」，呼籲大家團結贏得勝選。

黃敏惠2任市長年底屆滿，國民黨下屆市長選舉人選至今未決，林瑞彥說，很多人在問「誰是接班人？」市長長期以來對接班人沒有設定，不管當初她選市長，立委補選由江義雄競選當選，還是第二任市長卸任時，由前青輔會主委陳以真參選嘉義市長，都不是黃市長指定的接班人。

林瑞彥表示，接下來市長選舉，黃敏惠認為首先尊重個人意願，第二遵守黨的機制，如要參選，自己要表態，只要黨部決定，不管是黨的提名人或黨的共同提名人，她一定全力輔選。

至於最近有人質疑黃敏惠的輔選力道與忠誠度，林瑞彥說，本屆市長選舉黃敏惠贏對手2萬7000票，有人認為只要黃敏惠輔選，就能贏2萬7000票，所有選舉過的人都知道，選票絕不是可以這樣贏來，選票必須自己經營；黃敏惠歷經2代、60年的經營，因此能跨越藍綠，無論親戚、人情、形象等因素，會出現選票重疊，然而每個候選人特質不同，選票沒辦法完全轉移。

嘉市藍、綠基本盤最好情況是4比6，他舉前副總統蕭萬長競選立委為例，蕭萬長有全國知名度、黨的支持，自己還是非常認真，選舉過程很辛苦，最後勝選。

針對外界謠傳黃敏惠暗助王美惠「雙惠互換」說，林瑞彥駁斥，這是民進黨籍議員去年在市議會質詢，是要打擊黃敏惠、分化國民黨的「奧步」，呼籲大家「奧步不免驚、心頭抓乎定」，黃敏惠現在最大希望就是不要（立委）補選，才是對國民黨好。

林瑞彥說，今說明外界謠言，希望大家不要被分化、團結一心，共同努力，年底國民黨贏得勝選。

