為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    嘉市長選舉傳黃敏惠暗助王美惠 副市長闢謠：分化國民黨

    2026/02/26 15:56 記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導
    針對嘉義市長選舉謠言，林瑞彥今闢謠，那是選舉奧步。（記者丁偉杰攝）

    針對嘉義市長選舉謠言，林瑞彥今闢謠，那是選舉奧步。（記者丁偉杰攝）

    國民黨嘉義市黨部今天下午1點40分舉行新春團拜，黨主席鄭麗文到場與黨員拜年，然而嘉義市長黃敏惠因既定行程時間衝突未出席。副市長林瑞彥代為上台致詞，針對謠傳市長選舉黃敏惠暗助民進黨立委王美惠、未找接班人表示，都是為打擊黃敏惠、分化國民黨「奧步」，呼籲大家團結贏得勝選。

    黃敏惠2任市長年底屆滿，國民黨下屆市長選舉人選至今未決，林瑞彥說，很多人在問「誰是接班人？」市長長期以來對接班人沒有設定，不管當初她選市長，立委補選由江義雄競選當選，還是第二任市長卸任時，由前青輔會主委陳以真參選嘉義市長，都不是黃市長指定的接班人。

    林瑞彥表示，接下來市長選舉，黃敏惠認為首先尊重個人意願，第二遵守黨的機制，如要參選，自己要表態，只要黨部決定，不管是黨的提名人或黨的共同提名人，她一定全力輔選。

    至於最近有人質疑黃敏惠的輔選力道與忠誠度，林瑞彥說，本屆市長選舉黃敏惠贏對手2萬7000票，有人認為只要黃敏惠輔選，就能贏2萬7000票，所有選舉過的人都知道，選票絕不是可以這樣贏來，選票必須自己經營；黃敏惠歷經2代、60年的經營，因此能跨越藍綠，無論親戚、人情、形象等因素，會出現選票重疊，然而每個候選人特質不同，選票沒辦法完全轉移。

    嘉市藍、綠基本盤最好情況是4比6，他舉前副總統蕭萬長競選立委為例，蕭萬長有全國知名度、黨的支持，自己還是非常認真，選舉過程很辛苦，最後勝選。

    針對外界謠傳黃敏惠暗助王美惠「雙惠互換」說，林瑞彥駁斥，這是民進黨籍議員去年在市議會質詢，是要打擊黃敏惠、分化國民黨的「奧步」，呼籲大家「奧步不免驚、心頭抓乎定」，黃敏惠現在最大希望就是不要（立委）補選，才是對國民黨好。

    林瑞彥說，今說明外界謠言，希望大家不要被分化、團結一心，共同努力，年底國民黨贏得勝選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播