​加、韓2+2會議重申台海和平 林佳龍表達歡迎肯定

外交部。（資料照）

加拿大與韓國外交及國防部長於本月25日召開「2+2」會談，並發布聯合聲明重申台海和平穩定的重要性。對此，外交部長林佳龍對加拿大及韓國對台海安全穩定現狀的堅定支持，表達歡迎與肯定。

​加拿大外交部長阿南德（Anita Anand）、國防部長麥堅迪（David McGuinty）於本（2）月25日在加國首都渥太華，與韓國外交部長趙顯（Cho Hyun）及國防部長安圭伯（Ahn Gyuback）召開「2+2」外交及國防部長會談。會後發布聯合聲明，重申堅定支持維持台灣海峽的和平與穩定，並反對任何單方面改變現狀的行動。雙方也強調應依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），維護南海及其上空的和平、安全、穩定，以及航行與飛越自由。

請繼續往下閱讀...

​外交部指出，這次是加韓第2次召開「2+2」外交及國防部長級會談，為加韓於2024年7月公布「加拿大-韓國全面戰略夥伴關係」（Canada-Korea Comprehensive Strategic Partnership）行動計畫的具體成果。本次「2+2」會談再次強調台海和平穩定的重要性，顯示加韓在維護「自由開放的印太地區」及台海和平穩定上有高度共識，也展現加拿大對台海議題的一貫立場。

​外交部強調，面對威權主義擴張對全球和平穩定與國際秩序的挑戰，我國將持續與理念相近國家合作，捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法