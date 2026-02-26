民進黨市議員初選民調前 高嘉瑜台南助選推廣水果還展歌喉

立委郭國文（蹲者右2）與前立委高嘉瑜（蹲者左1）到玉井青果市場，陪同參選民進黨市議員初選的賴懋慶（蹲者右1）掃街，並推廣山區水果。（記者劉婉君攝）

民進黨直轄市議員黨內初選將於下週開始民調，台南市山區僅賴懋慶登記，不需初選，但立法委員郭國文與前立委、也是民進黨台北市議員初選參選人高嘉瑜，今（27）日仍陪同至玉井果菜市場掃街，並推銷山區水果，高嘉瑜也大展歌喉與民眾互動。

高嘉瑜與郭國文、賴懋慶一同在玉井果菜市場逐攤問候攤商與選購的民眾，看到一簍又一簍的芭樂、棗子、生薑等農產品，高嘉瑜驚訝地說，平時看到的都是零售的蔬果，第1次看到整簍賣的生薑和蜜棗，台南有很多好吃的水果，讓她每次到台南都會變胖。她說，賴懋慶未當選就已開始服務，希望大家可以支持認真的人。

郭國文也以高嘉瑜和賴懋慶的名字表示，台南山區不只有芒果，現在有當季的芭樂和蜜棗，此次「嘉慶遊山城」，共同推廣台南山區的水果，也呼籲民眾支持始終對地方付出的人選，讓2人雙雙當選。

高嘉瑜現場也品嚐香蕉、番茄與波羅蜜等，並高唱「心花開」和民眾互動。

立委郭國文（右）與前立委高嘉瑜（左）到玉井青果市場，陪同參選民進黨市議員初選的賴懋慶（中）掃街，並推廣山區水果。（記者劉婉君攝）

