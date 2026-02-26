台北燈節出現「上海」標語 吳欣岱：蔣萬安恐讓孩童認同混淆

2026台北燈節花博展區昨晚點燈，入口處右側的「SHANGHAI 2026」上海市燈區，讓民眾驚呼：「這裡是上海嗎？」（資料照）

2026台北燈節花博展區昨晚點燈，然台北市長蔣萬安卻在開幕儀式上與入口處顯眼的上海燈區合影，作品名稱「這裡是上海」更引來現場民眾反感，批爛更直言「這裡是台北！」，引發統戰疑慮。對此，吳欣岱今（26）日表示，上海燈區展示恐導致孩童認同嚴重混淆，批評蔣萬安與北市府棄守城市主體性，絕不許公帑用來侵蝕台灣文化根基。

台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱認為，公共資源不應淪為模糊國族邊界的宣傳工具，更反對以此類自我矮化的方式誤導下一代。她主張市府應守住城市底線，決不容許公帑被用來侵蝕台灣文化根基。

吳欣岱表示，元宵節即將到來，許多家長都會期待能在下班後帶著孩子搭乘捷運到燈會賞玩花燈，然而，試想如果發生孩子指著看板大聲喊出這裡是上海的荒謬情境，家長如何孩子身份認同的焦慮？當家長必須吃力地向孩子解釋這裡其實是台北圓山時，這場由台北市政府主辦的年度盛事，已經在無形中剝奪了孩子認識自身城市的權利。

吳欣岱批評，這不只是單純的花燈作品命名問題而已，市府在無形之中讓台灣的文化認同教育產生嚴重失職，讓最應具備本土教育意義的活動，淪為模糊國族認知作戰的宣傳場域。她補充，她在燈節目擊幼兒園老師帶整群孩子和該標語合影，這幕畫面令她感到無比沉重。她指出花燈的視覺標語具有強大的潛移默化力量，當孩子看到、學到的第一句話竟是在台北看見這裡是上海，這不僅是文化錯亂，同時也是對城市主體性的主動棄守。

吳欣岱認為，一座城市舉辦燈會的核心使命，應是告訴下一代我們是誰、我們站在哪裡。不是花費大量公家資源，卻在最顯眼的出口處安排矮化台灣主權意象的內容。她直言蔣萬安市府的作為，無異於利用城市行銷的外殼，包裹著自我矮化的政治核心。她質疑，若市府對此類涉及主權與認知的界線完全不設防，未來是否任何矮化台灣的提案都能輕易進入台北的公共空間？因而主張交流應建立在對等與主體性，而非透過公共資源挹注，讓孩子在成長過程中產生認同混淆與斷層。

吳欣岱最後向蔣萬安市長提出質疑，要求其交代究竟是在行銷台北，還是在配合特定政治意圖矮化台北。她承諾將持續捍衛台灣的本土價值，並嚴格監督台北市各項公共資源的運用，確保屬於台灣人的文化活動不被任何外部政治勢力染指。她強調，保護孩子對這座城市的正確認識，是政治工作者最基本且不可退讓的使命。台北的燈節應映照出台北市民的尊嚴與對土地的自信。

