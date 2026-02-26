被問「黃國昌加入團隊？」 李四川尷尬回應笑翻網

台北市副市長李四川。（記者董冠怡攝）

民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長，不過近日受訪稱「不排除加入李四川團隊」，引發外界熱議。台北市副市長李四川今日被問及此事，他回答：「這個...今天是...我還在台北市上班啦。」表示先不談選舉的事。相關新聞曝光後，網友紛紛笑稱「先不要」、「這顆蔥先不買」。

國民黨即將徵召李四川擔任新北市長，李四川先前預告將在2月底請辭、3月回到新北市參選，今天是連假前的最後一個上班日，也被視為是李四川最後一天上班。

請繼續往下閱讀...

綜合媒體報導，日前黃國昌拋出「不排除加入李四川團隊」，引起討論，今日李四川受訪時，有記者問「出線的話會讓黃國昌加入你的團隊嗎？」李四川則略為遲疑回應：「這個...今天是...我還在台北市上班啦，我就不談這個選舉的事。」

相關新聞被轉至PTT後，網友紛紛表示：「先不要？」、「黃國昌臭不可聞」、「賣來亂」、「這仇恨度是藍綠都賭爛，寧願離的遠遠的，加入是根本不可能」、「三腳督也完全不構成威脅 誰理他啊？」、「XDD 已讀不回」、「人家連冷屁股都不想讓你貼 笑死」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法