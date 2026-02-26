為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    素人牙醫謝秉舟被撤銷議員參選資格 民進黨南市初選剩3選區

    2026/02/26 14:45 記者蔡文居／台南報導
    民進黨南市黨部主委郭國文表示，南市原本原本有4個選區要辦初選，現在則剩下第3、6、10選區需要進行初選。（資料照）

    以素人牙醫身分登記參選台南市第8選區（北區、中西區）市議員謝秉舟，被爆料曾涉嫌性騷擾，民進黨昨天召開中執會撤銷其參選資格。謝秉舟今天赴民進黨台南市黨部反映，強調他沒有性騷擾也沒有前科，這對他並不公平，將向民進黨中央提出申訴。

    民進黨南市黨部主委郭國文表示，對於被撤銷參選資格一事，謝秉舟今天有向市黨部來反映，由黨部人員出面說明。在中執會撤銷謝秉舟參選資格後，原本第8選區提名4人有5人登記參選，目前僅邱莉莉、周嘉韋、沈震南、林建南4人登記參選，因此該選區將不辦理初選，全市原本有4個選區要辦初選，現在則剩下第3、6、10選區需要進行初選。

    郭國文表示，黨中央已完成直轄市議員初選民調執行順序，台南市和台北市將於3月9日至3月15日進行，台南市3個初選選區的民調日期，將於該週每天上午抽籤決定。

    至於謝已繳交的民調及登記費共30萬元，民進黨市黨部表示，該款項在參選人登記後均已繳交黨中央，將由黨中央辦理退款。

    目前民進黨台南市議員需辦理初選的選區分別為第3選區曾文區提名2席，由現任議員陳秋宏、吳通龍以及新人施朝清3人登記搶2席；第6選區安南區提名4席，由現任議員蔡麗青、郭清華女兒郭品辰及前議員唐儀靜、劉益昌4人搶3席；第10選區東區提名2席，由現任議員蔡筱薇、前議員陳金鐘、蔡旺詮及王定宇服務處主任卓佩于，4人搶2席。

    熱門推播