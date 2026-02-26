為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    北市國民黨提名辦法出爐 3/18起跑登記分兩梯次

    2026/02/26 14:11 記者甘孟霖／台北報導
    台北市黨部主委戴錫欽。（資料照）

    台北市黨部主委戴錫欽。（資料照）

    今年是地方選舉年，國民黨台北市黨部今（26日）上午召開委員會議，決定各選區提名辦法。北市黨部指出，將於3月18日發布提名登記公告，進行黨內初選相關作業時程，此次北市議員規劃提名區域31席、原住民2席，共33席；初選登記、民調分兩梯次進行。

    黨部規劃，將於士林北投、內湖南港、松山信義各5席，中山大同、中正萬華各4席、大安文山8席，另包含平地原住民1席、山地原住民1席，合計33席。

    黨部指出，初選登記作業將分兩梯次，第一梯次為第一（士北）、第二（港湖）、第三選區（松信）及平地、山地原住民選區，領表時間為3月23日及3月24日，登記時間為3月23日至3月25日。第二梯次則為第四（中山大同）、第五（中正萬華）、第六選區（大安文山），領表時間為4月7日及4月8日，登記時間為4月7日至4月9日。

    初選民調部分，預計也分兩階段辦理，第一階段民調區間為4月3日至4月29日，第二階段則自4月17日至5月13日進行，各選區執行時間將與候選人協調後公布。

    台北市黨部主委戴錫欽表示，這次初選秉持制度化、透明化原則，鼓勵有志參選者踴躍投入，透過良性競爭凝聚黨內共識，期望在未來選戰中推出最能符合市民期待、回應城市需求的市議員候選人，為台北市發展打下穩健基礎。

    國民黨台北市議員提名時程。（國民黨台北市黨部提供）

    國民黨台北市議員提名時程。（國民黨台北市黨部提供）

