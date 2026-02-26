台灣成「川習會」談判籌碼？ 張國城：國防預算是最後一根稻草

國策院今（26）日舉辦「台海安全情勢與國防特別預算」座談會，右起國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑、亞太和平研究基金會執行長董立文、國策研究院副院長郭育仁、台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城及特別來賓前美國國防部官員胡振東。（記者叢昌瑾攝）

美國白宮官員日前證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日前往中國進行國事訪問，與中國國家主席習近平舉行會談。學者張國城今（26日）表示，習近平將在「川習會」前利用手中籌碼創造談判優勢，若台灣國防預算持續遭杯葛，恐讓國際評估台灣缺乏防衛意志，進而轉向與中國和解妥協，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

國策研究院今天舉辦「台海安全情勢與國防特別預算」座談會。台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城分析，即將到來的川習會是影響亞太局勢的關鍵，習近平一定會在會談之前，利用手上的各種籌碼創造他自己在談判桌上的優勢。他擔心，若台灣國防特別預算在關鍵時刻屢遭杯葛，將讓美方或其他國家對台灣政治走向做出「終極判斷」，亦即停損的概念，選擇與中國達成某種程度的讓步。

張國城進一步說明，一旦各國認定台灣投入資源已不足以抵銷中共的「主場優勢」，為了避免戰爭引發全球經濟陰影，國際社會可能轉向尋求妥協。這些國家對中國的態度會不會轉而尋求和解跟妥協，以避免戰爭的發生？對台灣來講，可能面臨民主自由及生活方式的改變，而國防特別預算的杯葛將成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

針對國民黨主席鄭麗文預告訪中，張國城指出，防特別預算縱使進入審議，仍可能遭到刪減或延緩，嚴重影響實質防衛運作；因為國民黨在政治資源與支持者壓力下，對中路線已達無法煞車回頭的時刻；且國民黨在2022年選前派遣副主席訪中後獲得地方大勝，這種經驗讓黨內認為與中國交往不影響選情，反而能獲取政治紅利，「所以國民黨當然覺得不會輸。」

針對在野黨批評政府提高國防預算至GDP 3.5%是「窮兵黷武」，國策研究院副院長郭育仁反駁說，蔣介石時期國防預算占GDP高達40%，蔣經國時期亦達35%；而未來8年1.25兆的特別預算，採購如自走砲、拖式與標槍飛彈等皆屬自我防衛武器，並非挑釁對岸。他呼籲，在野黨必須是一個忠誠的反對黨，若要反對，排進議程後再提出對案，這才是一個負責任的做法。

