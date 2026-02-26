逢選舉年加上給付黨工偽造罷免連署訴訟 國民黨販售募款小物高層粉墨登場

為籌措財源，國民黨電商中心最近打著新春優惠名目，加強販售募款小物，就連平常行事低調的該黨副主席張榮恭也粉墨登場，在網路上擔任促銷商品飛行夾克的模特兒，與文傳會副主委尹乃菁一起網路帶貨。（截圖自網路）

今年適逢地方選舉年，開銷勢必擴大，加上要給付各地黨工因為偽造罷免連署案訴訟、裁罰等相關費用，亟需籌措財源，因此國民黨電商中心最近打著新春優惠名目，加強販售募款小物，就連平常行事低調的該黨副主席張榮恭近期也粉墨登場，在網路上擔任促銷商品飛行夾克的模特兒。

就任仍未滿月的文傳會副主委尹乃菁，也一起幫忙擔任模特兒，日前與張榮恭在網路上帶貨，幫忙推銷國民黨的主題服飾、紀念小物等文創周邊產品。

但據黨內人士私下指出，最近銷售主打的飛行夾克，是前主席朱立倫時期採購並庫存迄今，目前倉庫中仍囤貨約900件。

據了解，過去因為朱中央要求採購台製產品，因此成本較貴，每件飛行夾克的進貨成本高達2000元，等於押了近200萬元貨品放在倉庫，因此這次促銷也是順便清理庫存壓力，朱中央去年為搶救黨工涉入偽造罷免連署案爭議，全力促銷商品「萊爾校長」紓壓球，間接導致這款飛行夾克滯銷。

黨內人士指出，3月3日前電商中心「新春優惠」方案，只要購買飛行外套1件並輸入折扣碼，即可現折200元，同時還推出帽子加價購活動，銷售進帳全入黨庫，由黨部「行政服務委員會」統籌運用。

黨內人士表示，因偽造連署案被司法調查的黨工、志工人數有近300人，被起訴者有100多人，先前交保、裁定罰款以及訴訟相關費用，幾乎都是中央黨部付的錢，為了支付訴訟律師費、交保金與罰款，在朱立倫任內提撥的3000萬特別預算早已告罄，現任主席鄭麗文上任後，中央黨部又再兩度追加共計提撥800萬元，由於官司還要進入二審，粗估金額至少還要追加1000多萬元。

