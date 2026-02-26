為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    批蔣萬安3大政策倉促上路 陳賢蔚：好事恐做壞

    2026/02/26 13:57 記者甘孟霖／台北報導
    台北市議員陳賢蔚。（資料照）

    台北市議員陳賢蔚。（資料照）

    今年是選舉年，台北市長蔣萬安近期接連拋出「營養午餐免費」、「無菸城市」、「育兒減少工時」等政策，引發正反討論。民進黨籍台北市議員陳賢蔚質疑，蔣市府政策規劃倉促，並未見完整公私整合及與關係人溝通協調程序，預算編列、執行量能、影響評估與預期目標皆未清楚揭露，不僅讓人質疑是政策買票，更讓人擔憂立意量善的政策被無能治理方式給做壞。

    陳賢蔚細數，在「育兒減少工時」政策上，政策推出前未充分諮詢企業及育兒家長意見。市府以極少預算卻宣稱可廣泛嘉惠父母，由企業先負擔薪資再申請補助，對中小企業而言將增加人事行政成本，且未同步規劃人力替補、工作分配調整及對不同性質勞工權益保障，明顯將負面效應丟包給企業負責，恐造成勞資雙輸。

    「無菸城市」政策方面，先前於迪化街年貨大街擴大禁菸範圍時，已出現吸菸區設置距離過遠、民眾轉往周邊巷弄抽菸且執法取締困難等爭議，顯見政策規劃與配套並未全盤考量可行性，若未能有效改進而強行推動，將造成民眾對立，阻礙無菸城市推動。

    至於營養午餐全面免費政策，陳賢蔚說，龐大財政支出是否排擠其他教育資源？各校餐點品質監督與補助設計是否完善恐讓學童發生有得吃卻吃不好的窘況，市府與業者、校方及家長溝通後續情形，同樣未能清楚對外說明。

    陳賢蔚強調，市政治理講求公私協力、程序正義與專業評估，若缺乏充分溝通與影響分析，倉促上路的政策最終承擔風險的仍是市民朋友，更期待蔣市府不要為了選舉倉促作業，將原本是好意、好事一樁的政策給搞砸做壞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播