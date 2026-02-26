曝藍白對軍購態度轉變因素 陳冠廷籲團結傳遞國安共識

民進黨立委陳冠廷。（資料照）

行政院去年提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，遭在野多次封殺，直至24日朝野協商同意於3月6日付委審查。民進黨立委陳冠廷表示，院版軍購條例是為了因應區域安全情勢的變化，補強台灣的嚇阻能力與關鍵韌性，過去在程序委員會反覆遭到封殺，延宕了國防整備時程，也讓外界對台灣能否在國安議題上形成共識產生疑問。

陳冠廷指出，接下來進入委員會審查，不論哪個政黨提出的版本，民進黨團會以國家安全為最高原則，公開透明、必要時也願意就預算執行期程、監督機制、財政配套進行充分討論，只要是有助於強化防衛韌性、提升不對稱戰力的內容，都願意整合各方意見。不過，軍購與戰力整建具有時效性，若無法及時通過並啟動採購程序，將影響交付期程與國際供應鏈安排，朝野應把握機會向國內外傳達明確訊號，在國家安全議題上，台灣可以團結。

另，針對美國同意供售台灣的三案發價書草案將於3月15日到期，民進黨立委沈伯洋表示，新會期立法院各委員會召委在3月11日選舉，加上委員會召開時間排成在每週一、三、四，若要趕在15日審完是不可能的，希望屆時民眾黨團能支持，先在立法院外交及國防委員會中先授權簽約。

然而，回顧藍白一開始的全力在程序委員會封殺，直至春節前夕民眾黨團新任總召陳清龍鬆口將同意院版軍購條例付委審查；國民黨內則爆出，黨主席鄭麗文、總召傅崐萁不願放行，黨內徐巧芯等青年派提出的藍版軍購條例；緊接著，過年期間，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣突發布聲明將國防條例列為開議最最優先議案，才讓院版軍購條例得以在3月6日付委審查。

針對藍白態度的轉變，陳冠廷分析，第一、國際安全環境持續升高風險，朝野都必須面對選民對國家安全的期待；再者，社會輿論逐漸聚焦在「是否負責任」的問題上，沒有任何政黨願意承擔阻礙國防建設的政治成本；第三，立法院正副院長公開表態列為優先議案，也代表國會運作回到制度軌道。

沈伯洋認為，有三大因素包含美國的壓力、國內民意的壓力以及欲參與年底地方首長選舉的國民黨立委給予黨內的壓力。不過，他警告，藍白先前阻擋軍購條例對台灣的傷害已然造成，除了製造了空窗期外，更讓中共領導人習近平能在川習會，要求美國總統川普，既然軍購還在進行是否能「緩一緩」。

