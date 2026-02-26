為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    盧秀燕籲協助業者退稅 行政院：美國最高法院未對此裁定

    2026/02/26 13:41 記者鍾麗華／台北報導
    行政院發言人李慧芝表示，我國已經與美方確認，在投資MOU中所爭取到的最惠國待遇，不會受到任何影響，這也是目前所能取得的最大保障。（記者鍾麗華攝）

    行政院發言人李慧芝表示，我國已經與美方確認，在投資MOU中所爭取到的最惠國待遇，不會受到任何影響，這也是目前所能取得的最大保障。（記者鍾麗華攝）

    美國總統川普對等關稅遭最高法院裁定失效，改依122條款對全球課徵15％疊加MFN關稅。台中市長盧秀燕建議政府比照韓國海關向業者提出退稅指引，經濟部國貿署長劉威廉今（26）日在行政院會後記者會表示，美國最高法院沒有針對退稅做裁定，經濟部會持續協助業者了解關務動態，包括美國相關關稅措施等。

    行政院發言人李慧芝表示，我國已經與美方確認，在投資MOU中所爭取到的最惠國待遇，不會受到任何影響，這也是目前所能取得的最大保障。至於台美對等貿易協定（ART）的部分，我方將在既有已談成的優惠待遇基礎上，持續與美方積極展開溝通與聯繫，確保在美方後續政策變動過程中，我方仍能維持相對優勢並取得最佳待遇。未來在完成與美方的溝通確認後，政府將就最終文本及整體影響評估，一併送交國會審議，如有新的進度，也會隨時向國人說明。

    對於韓國政府提出要協助該國業者協助退稅事宜，李慧芝指出，副院長鄭麗君在24日記者會上已說明，政府正在積極跟美方展開溝通聯繫，確保美方在後續政策的變動當中，台灣的產業依然可以有相對優勢跟最佳待遇。近期美方公布的關稅政策變化，政府也會舉辦說明會，請專業人士向業者說明，協助企業掌握相關法令與規定。

    經濟部國貿署長劉威廉補充，其實美國最高法院沒有針對退稅做裁定，這部分會交給下級法院做裁定，川普也提到，有關退稅部分，會透過訴訟程序處理。

    劉威廉解釋，在實務上，就美國海關作業來看，絕大部分是由進口商來提出申請退稅，但有一種比較特別的貿易條件是「完稅後交貨」，這個做法是出口商負責所有貨物的運輸、保險、清關等程序，這種情況下是可以由出口商申請退稅，韓國海關協助的就是這部分。

    劉威廉指出，經濟部持續推動協助業者了解關務動態，包括美國相關關稅措施，也持續把發展轉知給公協會，也放在經濟部網站上。去年4月到現在已經邀請美國律師舉辦4場說明會，現在也會針對最新發展，邀請相關美國律師舉辦說明會。

