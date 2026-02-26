擋國防預算讓中共瞧不起！董立文：國民黨恐淪政治自殺

國策院今（26）日舉辦「台海安全情勢與國防特別預算」座談會，右起國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授林穎佑、亞太和平研究基金會執行長董立文、國策研究院副院長郭育仁、台北醫學大學教授兼通識中心副主任張國城及特別來賓前美國國防部官員胡振東。（記者叢昌瑾攝）

立法院朝野黨團協商拍板，擬於3月6日將行政院版國防特別條例草案付委審查。學者董立文今（26日）警告，阻擋國防預算對國民黨百害無一利，不僅與台灣內部反對中國威脅的主流民意對撞，更引發美國高度關切，陷入四面楚歌的政治自殺；且台灣對防衛能力搖擺不定，只會讓中共瞧不起並鼓勵其統一興趣。

國策研究院今天舉辦「台海安全情勢與國防特別預算」座談會。亞太和平研究基金會執行長董立文指出，台灣主流民意高度重視國家安全，並將中國視為威脅；以近期日本首相選舉為例，高市早苗將中國議題交給日本人民公投並獲得壓倒性勝利，顯然將影響台灣選舉，讓人想不通國民黨為何選擇與台灣主流民意對撞、與國際民意背道而馳。

實力為談判唯一語言 擋國防淪促統陷阱

關於國際層面，董立文說，美國川普政府的國家安全戰略報告已將台灣定義為美國至關重要的國家利益，傷害台灣國防即是傷害美國。美國跨黨派國會及行政部門皆高度關切藍營舉動，參議員蘇利文公開指責國民黨在玩火，華府智庫「安全政策中心」研究員紐夏更建議撤銷台灣親中政客親屬的美國簽證與綠卡。若有政黨要冒險跟川普對著幹，將面臨四面楚歌。

至於兩岸局勢，董立文強調，中共用各種手段霸凌台灣，而總統賴清德並未放棄兩岸溝通的可能性，並主張透過實力保障和平。他直言，國防實力是中共唯一聽得懂的政治談判語言，國民黨卻反其道而行，想要藉阻擋國防預算來創造國共兩黨的對話機會，這會墜入北京所設定的強制統一陷阱；若對防衛能力搖擺不定，只會讓中共瞧不起，鼓勵其統一台灣的興趣。

共軍切香腸式侵擾 拖延建軍恐將後悔

淡江大學戰略所副教授林穎佑則分析，中共對台威脅如同溫水煮青蛙，已發展為漸進式、切香腸的混合戰。共軍威脅劃可分為五個等級，最高等級是發射東風飛彈，而後依序為遠程火箭彈實彈威懾、運用船艦實施海上封鎖、每月常態化的跨軍種聯合戰備警巡，以及單一軍種的日常越線騷擾。

林穎佑提醒，共軍近年擾台的「量」不一定增加，但「質」正在提升，台灣必須建構能應對平時灰色地帶衝突的軍艦艦、載台，以及不對稱作戰能力。他呼籲，朝野應正視預算需求，因為台灣沒有拖延建軍的本錢，這是一個今天不做，明天就會後悔的狀況；且周邊國家皆積極加強戰備，台灣若不作準備將說不過去。

