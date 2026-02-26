白恐受難者顏世鴻曾「留訓」 管碧玲：琉球海洋驛站是不義遺址

白色恐怖受難醫師作家顏世鴻，曾在小琉球「留訓」。（取自「國家人權記憶庫」官網）

人權及轉型正義處今天在行政院院會說明「扎根教育、思辨民主：國家轉型正義教育推動成果報告」，海委會主委管碧玲表示，海巡署南部分署「琉球海洋驛站」的前身是「台灣省保安司令部職業訓練第三總隊」，是既經審定的不義遺址，將配合5月19日「白色恐怖記憶日」，供民眾參訪。

國家人權記憶庫官網顯示，「琉球海洋驛站」於1955年至1958年原為台灣省保安司令部職業訓導第三總隊，1958年至1974年改稱灣警備總司令部職業訓導第三總隊，除收容「重大流氓」，另有無法覓保、延長管訓的叛亂犯，包括因政治案件被管訓的林水泉、黃華，以及因「思想未改正」再被延押的張則周。

請繼續往下閱讀...

最特別的是，2024年以耆壽98歲高齡辭世的白色恐怖受難醫師作家顏世鴻，就讀台北帝大醫科（現在台大醫學院）4年級時，因加入地下黨，在台大宿舍被捕，以「參加叛亂之組織」罪名，被判有期徒刑12年。

然而，顏世鴻在綠島服刑期滿時，因拒絕賄賂軍官而被移送小琉球「留訓」1年7個月，1964年獲釋回台，無法回台大就讀，但考取台北醫學院，後來在台南救濟院成功醫療所（今仁愛之家附設成功醫院）擔任醫師，2012年出版自傳《青島東路三號》，記錄台灣荒謬年代。

管碧玲強調，琉球海洋驛站與每週二到週日，上午9點至下午5點開放參觀，有值班人員引導解說，以利民眾了解相關歷史背景，歡迎大家「一起來補修台灣歷史課程」。

海巡署南部分署「琉球海洋驛站」的前身是「台灣省保安司令部職業訓練第三總隊」。（取自「國家人權記憶庫」官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法