拚新北市議員初選 吳昇翰提敬老卡加碼長者週週免費領鈣飲品

民進黨新北市議員初選參選人吳昇翰說，未來若進入議會，將透過敬老卡加碼，讓長者也能週週免費領取補鈣飲品。（記者黃政嘉攝）

新北市2月23日開學日起實施「鮮奶幸福週」政策，全市2歲到12歲的學童可憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」到指定通路每週免費兌換1瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，民進黨新北市議員初選參選人吳昇翰希望照顧對象擴及65歲以上長者，因此他發起「新北鈣有力 翰你顧健康」政見願景，今早到土城區延吉里的社區關懷據點發送保久乳，未來若進入議會，他將爭取透過敬老卡加碼，讓長者也能週週免費領取補鈣飲品。

吳昇翰今到土城延吉社區發展協會社區關懷照顧據點，在供餐時間發送保久乳為長輩「加菜」，他向鄉親說道，新北市這週起開始實施「鮮奶幸福週」政策，他覺得很棒，但這幾週跟鄉親聊到，營養對老人家也非常重要，長輩若也能有相同免費乳飲品福利顧及健康會更好，未來若有機會當選市議員，一定會好好替大家爭取更多的福利政策，現場近50位長輩皆支持他的意見。

他指出，新北市府應全面推動65歲以上長者週週領取免費鈣質飲品，由市府編列預算，讓健康守護無世代之分，若未來有機會進入市議會，他會全力督促市府落實，建立完整的補鈣防護網。

延吉社區發展協會總幹事林博洲表示，長輩上了年紀，擔心走路跌倒、鈣質不夠，有民代願意為長輩健康著想，爭取相關福利照顧，他都樂觀其成。

民進黨新北市議員初選民調執行時程在3月23日至29日，對於初選競爭，吳昇翰受訪表示，他是新人，一直保持全力衝刺狀態，不管初選時間如何，他保持平常心，將該做的事做好，希望可以多讓民眾知道對地方的想法，爭取鄉親認同。

民進黨新北市議員初選參選人吳昇翰發起「新北鈣有力 翰你顧健康」政見願景，今到土城區延吉里的社區關懷據點發送保久乳。（記者黃政嘉攝）

土城延吉社區發展協會社區關懷照顧據點長輩飲用保久乳。（記者黃政嘉攝）

