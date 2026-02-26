淡出政壇3年換新工作 林智堅證實接任聯邦租賃董事長

新竹市前市長林智堅換工作了，今在臉書證實將接任聯邦租賃董事長。（照片取自林智堅臉書）

新竹市前市長林智堅2022年卸下市長職務後淡出政壇，由政轉商，2024年5月進入三立集團旗下的「永興資本」擔任總經理。昨有消息傳出，林智堅將換工作，接下聯邦租賃董事長一職。林智堅今天在臉書證實，表示會全力以赴，並以學會滑雪的心境稱人生就像滑雪，剛開始總是跌跌撞撞，但關鍵是要靠自己的努力站起來，繼續練習，終能自在地在雪道上奔馳，看見不一樣的風景。

林智堅2022年7月歷經論文事件和退出2022桃園市長選舉後，由政轉商。繼前幾天在臉書更換大頭貼引發網友關注留言後，林智堅今天在臉書發文，稱今天看到媒體報導「林智堅又找到工作了」。他說，看到的第一眼，忍不住笑了一下，工作當然要自己找，他和大家都一樣。2022卸下市長職務後，他沒有任何黨職或公職，過著和大多數市民一樣的生活：工作、陪伴家人、運動、閱讀。

請繼續往下閱讀...

林智堅說，這段時間，他體驗了滑雪、學會了潛水，也開始重量訓練。做自己喜歡的事、陪自己愛的人，把身體養好、把生活過好，是他最珍惜的日常。並提到「應無所住而生其心！」年過半百，走過許多人生階段，心境早已不同，對朋友的關心他都心存感激。

他說，如今接受一個全新的工作邀約，對他來說是個新的領域，但既然決定了，就會全力以赴。並稱人生就像滑雪一樣，剛開始總是跌跌撞撞，但關鍵是要靠自己的努力站起來，繼續練習，終能自在地在雪道上奔馳，看見不一樣的風景。

林智堅卸下市長職務後，2024年由政轉商，接任三立集團「永興資本」總經理，在歷經1年多後，林智堅離開永興資本，繼續沉潛及陪伴家人，去年底林智堅與媒體交流過程也透露今年2月會接受新的工作，如今也由他本人證實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法