澎湖縣政府發放元宵燈籠 小朋友為縣長爺爺陳光復祈福

幼兒園小朋友領取燈籠後，也為縣長爺爺病情祈福。（記者劉禹慶攝）

大年初一重摔送醫的澎湖縣長陳光復，健康狀況成為澎湖人關心焦點，各種場合都有民眾自動自發為陳光復祈福。農曆正月15元宵節將近，澎湖縣政府為與民眾一同歡慶傳統佳節，副縣長林皆興今（26）日偕同秘書長林文藻、民政處副處長洪文田，在縣府前廣場發送「搖搖馬」紙雕提燈，提前為元宵節增添溫馨熱鬧的節慶氛圍，來自各幼兒園師生，都為縣長爺爺祈福。

今日活動現場一早便湧現排隊人潮，許多幼兒園老師們搭車，帶著孩子們前來領取提燈，小朋友拿到造型可愛的「搖搖馬」提燈後，臉上洋溢著開心笑容，紛紛拍照留念，為即將到來的元宵夜增添喜氣與期待。除了領取燈籠之外，小朋友們也相當關心縣長爺爺病情，在縣府廣場齊聲為縣長爺爺健康祈福。

請繼續往下閱讀...

林皆興指出，元宵節是澎湖最具特色、也最熱鬧的節慶之一，各廟宇紛紛推出不同主題的乞龜活動，邀請民眾走入廟埕祈福納喜、共襄盛舉，在鑼鼓聲與燈火通明的夜色中，感受在地深厚的信仰文化與人情味。

澎湖縣政府今年特別準備2000隻造型可愛、兼具創意設計的「搖搖馬」提燈，希望透過發送提燈的方式，讓大小朋友提著燈籠跑廟祈福，延續元宵提燈的傳統習俗，讓澎湖獨特的元宵文化在世代傳承中持續發光發熱，也為新的一年點亮平安與希望，尤其是仍在與病魔拼搏的縣長陳光復，更需要各界集氣度過難關。

澎湖縣副縣長林皆興領軍，發放搖搖馬燈籠。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法