揭藍版軍購排除台灣國防供應鏈 王定宇引韓國瑜「清朝太監說」示警

政院版1.25兆元國防特別條例草案將於3月6日院會付委，國民黨版尚未出爐，卻傳出黨主席鄭麗文只想放行3500億，但大部分藍委認為8100億較為合理。對此，民進黨立委王定宇今日引用立法院長韓國瑜日前在黨內研討會所提「滿清酷刑」為例強調，若按照藍、白版本，只有對美軍購案，排除台灣建立國防供應鏈，這張紙只是變小張，但是仍摀住台灣國防的口鼻。

王定宇指出，國防特別條例除了民眾黨有送版本，3黨也同意把國防部專業經過產業評估跟美方協調的行政院版也會付委，國民黨一直說有他們自己的版本，但目前聽起來是國民黨中央黨政策會有一個3000多億的版本、國民黨立委也有一個8000多億版本、民眾黨4000億版本以及行政院的1.25兆的版本都會一同付委。

「看似有好的進展，但有三項發價書即將到期！」王定宇說明，川普總統公布的3案發價書草案，包含標槍飛彈、拖式二B飛彈與M109A7自走砲，即將於3月15日到期，若來不及展延會被取消都會造成國軍戰力建構上的傷害。

王定宇續指，除期程以外， 預算內容是重中之重，套句韓國瑜院長先前提及滿清太監以濕紙覆蓋口鼻，使人逐步窒息而亡的故事，要把蓋在國家安全口鼻的那一張薄薄的紙拿開，現在國家安全國防的發展面臨重要階段，目前被阻擋在立法院之外，就如同一張窒息口鼻的紙，蓋在我國國防跟國家安全的臉上。

他直言，若按照國民黨、民眾黨的版本，這張紙其實它沒有移開，只是把它變小張了，還是蓋在口鼻之上一樣是會窒息的。本次國防特別條例有兩大塊，藍白目前在處理的都只有對美採購這塊，美國對台軍售當然重要，都是先進的且建構台灣不對稱戰力、保護台灣武器等。

不過，王定宇強調，若忽略了另一塊在台灣本土軍工產業供應鏈，透過美國技術轉移、台美國防產業合作，提升台灣生產技術，平時可以跟全世界做生意、在戰時更能發揮自主；同時，透過8年期的特別預算，來形成一個穩定的需求的量，鼓勵台灣製造業投資資本在國防工業上，建立台灣本土自足的軍工業。

王定宇重申，政院版1.25兆國防特別條例涵蓋兩大塊，主要的8000多億是對美採購，另一塊3000多億則是來建立台灣本土的軍工產業，並透過8年期的穩定的需求量鼓勵台灣國內工業界願意投資投入軍工產業，這兩邊不能偏廢。

「國家安全跟國防攸關著每個台灣人、台灣產業、台灣國家的發展！」王定宇呼籲，把黨派的成見放下以國家為念，一起在新的會期用最快的速度，把國防特別預算、特別條例儘速來完成；同時，在三黨有共識前提下，授權國防部先跟美國就3月15日即將到期的項目優先簽約。

