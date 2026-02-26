為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    200秒抵1萬年！諾貝爾獎得主馬汀尼斯訪台 總統盼攜手擘劃AI新未來

    2026/02/26 13:29 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統今接見2025年諾貝爾物理學獎得主約翰．馬汀尼斯（John M. Martinis）博士，肯定其開創「量子霸權」的貢獻。（圖由總統府提供）

    賴清德總統今接見2025年諾貝爾物理學獎得主約翰．馬汀尼斯（John M. Martinis）博士，肯定其開創「量子霸權」的貢獻，並感謝他協助台灣推進量子科技發展，盼持續深化合作。馬汀尼斯也說，台灣成熟的製造技術是推動量子科學、量子AI的基礎，期盼持續與中研院及台灣企業攜手合作。

    賴清德首先歡迎馬汀尼斯博士來到台灣，馬汀尼斯博士被譽為量子電腦界的先驅，特別是在2019年帶領Google量子團隊利用超導量子處理器，首次成功展示了「量子霸權」，僅用200秒就完成傳統超級電腦需耗時約1萬年才能完成的運算任務，這項成就是人類計算史上的重大里程碑，令人非常欽佩。

    賴清德說，特別感謝馬汀尼斯博士持續協助台灣推進量子科技發展，馬汀尼斯與我國中央研究院有非常緊密的夥伴關係，不僅擔任中研院量子電腦計畫顧問，每週定期與團隊視訊討論，共同開發量子位元製程、發表學術論文，更曾經實地參訪中研院南部院區，為台灣科學研究團隊帶來寶貴的啟發。

    賴清德指出，政府提出「AI新十大建設」，特別將量子科技納入發展重點，也積極推動量子國家隊計畫，中研院上月已公布自研自製的「20位元超導量子電腦」，象徵台灣已經晉升國際頂尖賽道，進一步站上「大型量子晶片製程」的關鍵起跑點，期盼借重馬汀尼斯的專業，繼續深化台灣與國際頂尖科研機構交流，也希望藉由更多國際合作，打造更好的研究環境。

    馬汀尼斯認為，量子科學與量子AI將成為下一次重大電腦革命，未來要設法降低量子位元的製造成本及提升可靠性，需具備成熟的製造技術與基礎，眾所周知，台灣在製造業及半導體製程領域表現非常出色，這也是他造訪台灣的原因之一，期待持續與中研院和台灣企業合作，共同建造世界第一台具實用性的量子電腦，造福全人類。

    約翰．馬汀尼斯（John M. Martinis）博士在中研院院長廖俊智和副院長周美吟陪同下，到總統府會見賴總統。（圖由總統府提供）

