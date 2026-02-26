蔣萬安推育兒減工時只備550萬 政院酸：地方政府示範可更周全

台北市長蔣萬安近日拋出，3月1日起推動「育兒減少工時」試辦計畫，不過，卻只有算只有550萬，只有55家企業約550人次可以補助，行政院發言人李慧芝表示，地方政府的示範，可以考量更周全的配套，讓所有民眾都能享受政策美意。（記者鍾麗華攝）

台北市長蔣萬安近日拋出，3月1日起推動「育兒減少工時」試辦計畫，不過，預算只有550萬，只有55家企業約550人次可以補助，行政院發言人李慧芝今（26）日在院會後記者會表示，地方政府的示範，可以考量更周全的配套，讓所有民眾都能享受政策美意。事實上，中央也有相關政策，卻因為今年度中央政府總預算未審查，仍無法補助，希望地方首長也可以呼籲國會成員，在改善國民生活上共同合作。

李慧芝強調，近年來政府一直不斷擴大包括長照與幼托政策，最重要目標就是要減少國人的負擔，讓年輕人有更好的生活，尤其政府致力推動友善職場，協助青年世代職涯平衡。

李慧芝說，其實從今年元旦開始，「育嬰留職停薪以日申請」與「家庭照顧假以小時請」，這2大新制已上路，其中育嬰留職停薪以「日」請的部分，每一個人申請1天，政府就會提供1000元定額獎勵金給雇主。但此一措施，是今年度的新增計畫，還未經立法院審議。

李慧芝指出，我們非常樂見地方政府加入推動友善職場行列，中央與地方合作，也有助於讓中央可制定更好政策，不過，地方政府示範，也可以考量更周全配套，讓所有民眾都可以享受到政策的美意。

李慧芝說，最重要的當務之急，是希望立法院趕快通過今年度中央政府總預算，才能夠讓「育嬰留職停薪以日申請」與「家庭照顧假小時請」的政策，可盡快讓更多人享受，希望地方首長也可以呼籲國會成員，在改善國民生活上可以共同合作，儘快讓這些對所有國人都有利的政策可以順利地推動。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅補充，育嬰留職停薪以日為單位申請，最多30日，新手爸媽加起來可以有60日，期間的薪資，政府補助8成薪資補助；在家庭照顧假部分，可以彈性地以小時為申請，以小時為申請，雇主不得拒絕，而且不能扣全勤獎金。對於小微企業，政府會提供一些相關協助與獎勵措施。一旦今年總預算三讀通過後，勞動部會立刻撥付經費相關的作業。

