傳國民黨軍購條例金額黨團、中央不同調 王安祥：各版本尋求最大公約數

歷經在野黨團數月杯葛，立法院本週正式同意讓行政院1.25兆國防特別條例草案下月付委，和民眾黨團版草案併案審查，與此同時，國民黨團也正擬定自家草案、但意見分歧導致傳出3500億元、8000億元兩版本，內部共識未定；對此，民眾黨立委王安祥表示，他目前還沒看到草案具體內容，因此仍歡迎各版軍購條例草案付委，透過討論、審查來尋求國會的最大公約數。

台灣民眾黨今（26）早於黨部進行新春團拜，隨後接受媒體聯訪。針對外傳國民黨軍購條例草案金額現分歧、至少有3500億和8000億兩版本，民眾黨外交及國防立委王安祥回應，他目前還沒看見具體草案內容，因此，他仍歡迎各版本草案都送進立法院，併案來做審查；他強調，無論是軍購條例金額、或者是說有一些不同的想法，都能在審查時尋求最大的公約數，並呼籲國防部後續落實軍購特別條例的專案報告。

行政院8年總額1.25兆台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，至今已遭國、眾在野黨團十度封殺，不過，立法院前（24）已確定將政院版、民眾黨團自提版4000億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，一併列入3月6日議程報告事項，且送外交及國防、財政兩委員會併案審查。

至於國民黨版軍購條例草案確切提出時程，國民黨發言人牛煦庭昨（25）受訪表示，立院黨團目前仍和智庫整合中，強調最終版本會在政院版、眾黨版草案付委的3月6日前定案，正式提出自己的版本。

