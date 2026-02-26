不只通令各部會禁止提供任何資料 卓榮泰也不接受李貞秀質詢

對於行政院長卓榮泰是否會接受民眾黨中配立委李貞秀的質詢？行政院發言人李慧芝表示，卓揆稱呼她為「李女士」，這個部分答案應該很清楚。（記者鍾麗華攝）

民眾黨中配立委李貞秀就任前未放棄中國籍，參選前也未註銷中國戶籍，行政院長卓榮泰今（26）日在院會中已通令各部會不能提供李貞秀任何資料，對於卓揆是否會接受李貞秀的質詢？行政院發言人李慧芝在院後記者會表示，卓揆稱呼她為「李女士」，這個部分答案應該很清楚。

立法院新會期24日開議，李貞秀因為立委資格問題，被行政院長卓榮泰、民進黨立委陳培瑜稱「女士」而未稱「委員」，今天的行政院記者會上，李慧芝也同樣稱呼李貞秀為「李女士」。

對於卓揆是否接受李貞秀質詢？李慧芝指出，「李女士」的戶籍跟國籍爭議還沒有辦法釐清，卓揆稱呼她為「李女士」，這個部分答案應該很清楚。

李慧芝說，行政院秘書長張惇涵已邀內政部、陸委會及中選會，就相關事證討論，目前「李女士」無論是適用「兩岸關係條例」或「國籍法」仍有疑義，內政部與陸委會也多次說明。而在立法院質詢時，民進黨立委陳培瑜也呼籲，立法院長韓國瑜要就此來進行朝野協商，我們希望這樣的爭議可以趕快釐清。

內政部戶政司長陳永智強調，內政部已三次分別函請立法院秘書長跟李貞秀，要提供就職前已辦理放棄國籍的證明文件，請立法院依照「國籍法」第20條規定辦理。立法院秘書長在2月13日有回函，但回函內容並沒有提供相關書面證明，所以內政部至今仍未收到李貞秀辦理放棄國籍的證明文件，而立委解職是由立法院來執行，所以必須要由立法院依權責處理。

陸委會法政處副處長董玉芸表示，關於李貞秀案後續延伸，對於中配登記參選資格，陸委會將於3月初找內政部及中選會一起開會研商，針對參選資格的查核確認機制要再精進完整，避免以後還有類似狀況發生。

