    首頁 > 政治

    嘉市228追思會 百歲人瑞受難者家屬年年參加

    2026/02/26 12:36 記者丁偉杰／嘉義報導
    228受難者家屬百歲人瑞江振裕（右二）由立委王美惠（右一）等人攙扶陪同獻花追思。（記者丁偉杰攝）

    228受難者家屬百歲人瑞江振裕（右二）由立委王美惠（右一）等人攙扶陪同獻花追思。（記者丁偉杰攝）

    228事件79週年前夕，嘉義市各界今天上午在228紀念公園紀念碑舉行追思會，受難者家屬江振裕今年滿百歲，他與往年一樣年年都參加追思；嘉市228紀念文教基金會董事長江榮森重申，228事件發生後，台灣歷經長期戒嚴與白色恐怖，成為悲慘歷史，蔣介石與蔣經國父子為當年屠殺台灣人民元兇，疾呼政府儘速拆除中正紀念堂銅像及桃園兩蔣遺體後續事宜，落實歷史正義。

    追思活動由愛樂合唱團獻唱，基督教嘉義中會議長洪智信牧師、天主教嘉義教區秘書長蘇豊勝神父祝禱，市長黃敏惠、議長陳姿妏、前監察院長張博雅、立委王美惠、林倩綺、前立委張啓楷及多位市議員與228受難者家屬等全場默哀，向受難者表達最深切哀悼，隨後在紀念碑前獻花，氣氛莊嚴肅穆。

    黃敏惠說，全台首座228紀念碑就在嘉市設立於1989年，舉辦追思希望社會誠實面對歷史、反省過去錯誤，從中汲取教訓，讓悲劇不再重演，正視歷史傷痛、尊重多元聲音，社會才能逐步走向理解、和解與前行。

    張博雅說，當年她當市長時，克服重重困難才建立228紀念碑，紀念碑存在意義在提醒世人珍惜民主與自由，懷念而非懷恨。

    江榮森指出，228事件後，台灣發生美麗島事件軍事審判、林宅血案、陳文成命案及江南案，白色恐怖氛圍籠罩全台；蔣介石與蔣經國父子為當年屠殺台灣人民元兇，威權體制下歷史責任不容迴避，疾呼政府儘速拆除中正紀念堂蔣介石銅像及桃園大溪、慈湖兩蔣遺體後續事宜，落實歷史正義。

    最高齡受難者家屬江振裕今年滿百歲，他每年都參加追思活動，今天由兒子攙扶陪同出席，獻花追思在228無故遭公權力侵害導致死亡的二哥江振猷。

    嘉市228紀念文教基金會今天起至3月22日在嘉市228紀念館舉辦「嘉義地區228檔案史料特展」，展出「被出賣的台灣」原文翻譯及出版歷程及「島內之外鏡行事-228遺址展」。

    228事件79週年前夕，嘉市各界今天上午在228紀念公園紀念碑舉行追思會。（記者丁偉杰攝）

    228事件79週年前夕，嘉市各界今天上午在228紀念公園紀念碑舉行追思會。（記者丁偉杰攝）

    嘉市228紀念文教基金會董事長江榮森表示，228事件發生後，台灣歷經長期戒嚴與白色恐怖，成為悲慘的歷史。（記者丁偉杰攝）

    嘉市228紀念文教基金會董事長江榮森表示，228事件發生後，台灣歷經長期戒嚴與白色恐怖，成為悲慘的歷史。（記者丁偉杰攝）

    「嘉義地區228檔案史料特展」展出228遺址，嘉義水上機場、山仔頂都入列。（記者丁偉杰攝）

    「嘉義地區228檔案史料特展」展出228遺址，嘉義水上機場、山仔頂都入列。（記者丁偉杰攝）

    圖
    圖 圖 圖
    圖
    圖
