黃國昌稱台美貿易協定須調整 胡采蘋：笑掉大牙的大外行話

關於台美關稅議題，民眾黨主席黃國昌25日受訪強調，MOU跟ART是完全不一樣的事，應跟美方爭取不該再照1974年的貿易法被多課15%，政府應趕緊提供正確資訊、提供廠商正確指引與必要的行政協助。對此，財經網美胡采蘋表示，對等關稅從去年4月談到現在，10個月的時間可以研究可以學，竟然還能說出這種笑掉大牙的大外行話。

胡采蘋在臉書PO文表示，黃國昌的邏輯到底有沒有很清晰呢？昨天他評論台美關稅協議，他說：「如果是我，我最起碼會爭取說，我給了這麼多東西，若真的要這樣子過，你不該再依照1974年的貿易法，再多課15%，否則台灣付出這麼高的代價，最後到底換到了什麼？」胡采蘋覺得她聽到後真的笑瘋，竟然還能說出這種笑掉大牙的大外行話。

胡采蘋指出，去年最早跟美國達成協議的前幾個國家，應該是越南第一、英國第二，而英國拿到了10%關稅，為什麼台日韓這些國家都要簽署各種投資美國的協議，才能咬進15%關稅線，而英國爽吃10%呢？因為台日韓這些國家都是美國的大逆差國，都是賺美元生存的國家，台灣去年對美順差甚至高達1467億美元，大幅超越了日本的638億美元、韓國的564億美元，而英國為什麼可以拿下10%稅率呢？因為英國對美國逆差。

胡采蘋續指，2025年英國對美國逆差了322億美元，美國不愧是前大英帝國殖民地，竟然在養了全世界的同時，還能從英國爹爹那裡賺英鎊回家，而且照這個輩份排法，英國才是全世界的爺爺了吧，英國作為美國的逆差國，美國一直在賺英鎊回家，就這樣，英國都被課了10%關稅，怎麼會有人覺得台灣簽了投資協議，15%關稅就應該免除呢？

這邏輯到底是清晰在哪裡，台灣跟英國之間，一個對美順差1467億美元，一個對美逆差332億美元，也就是說，台灣的15%跟英國的10%之間，雖然只有5%的差距，但這5%的價值相當於1467+332=1799億美元的貿易差額，台灣已經佔大便宜了，如果是英國首相才要暴跳如雷吧，憑什麼英國逆差國還要10%。

胡采蘋分析，照黃某人的邏輯，其實他可以再加碼投資美國1799*3=5397億美元，看看有沒有機會把15%關稅以每5%價值1799億美元的算法，跟川普政府談談看，台灣再加碼5397億美元，能不能15%關稅免徵了。邏輯好個屁，從頭到尾都是大外行。

胡采蘋直言，而且不是據說這些談判都是昌神帶領團隊跑去美國、去AIT總部樓頂拍照的那天，發揮了重大的影響才能談成的嗎，怎麼現在又來嫌東嫌西，你能談的話，你那天怎麼不談？邏輯真的很清楚呢。

