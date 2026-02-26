曝侯友宜政治生涯下一步 劉和然：事情做好、順利交棒

針對新北市長侯友宜未來的政治生涯規劃，新北市副市長劉和然表示，現階段侯 就是把事情做好，順利交棒。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜任期剩下300多天，外界關注其未來的政治生涯。新北市副市長劉和然今天表示，根據他的觀察，侯友宜現階段就是活在當下，把事情做好，剩下300多天任期，1天當2天用，順利交給下一棒。

劉和然今天接受廣播節目「千秋萬世」專訪，主持人關切侯友宜未來的政治生涯規劃。劉和然表示，他的公職生涯經歷很多長官，在前台北縣長周錫瑋時代，他擔任教育局長，在侯友宜任內被提拔為副市長，他非常佩服侯，因為解決問題的方法很多，重點是有沒有勇氣做。

劉和然說，侯友宜「閒不下來」，跑得比他更勤，最近侯總是念茲在茲，「剩下300多天，還能夠做什麼？」有次市政會議後，侯友宜對局處首長說，他已是第2任，不是因為第2任，就算他第1任也不怕，該做的事情就算得罪人也要做，更何況是第2任？

劉和然轉述侯友宜的說法，「剩下1年時間，有哪些政策是現在推動出來一定要做、可是會被罵的，由我來做，不要給下屆的人困擾」。侯也提到，自己擔任警政署長2年多而已，好像做了不少事情，提醒團隊不要在乎時間長短。他認為，侯友宜現階段就是活在當下，把事情做好，剩下300多天任期，1天當2天用，事情做好順利交給下一棒。

主持人詢問，侯友宜在總統敗選後的心情轉變？劉和然表示，侯友宜很清楚責任在他，由他一肩扛起，輸了就輸了，趕快回歸市政，回來後告訴市民會加倍奉還，把新北市政做得更好，不管當時因應時勢所趨或黨的需求而參選總統，這1年多來侯在政治議題上很少發言，很多人說侯不管事，但侯覺得運動家精神就是這樣，賴清德當選總統後把國家帶好，侯的角色就回歸新北市長。

劉和然回想，選舉結束的隔天，侯友宜安排視察汐東捷運工程、馬上上工，台灣需要這樣的政治人物，有些選舉出身的政治人物很可惜，一上任看到的是下次選舉。侯常說，如果他卸任後新北市民說「侯友宜做得不錯」，他就心滿意足了。

