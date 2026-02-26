助理「藉端滋擾」被函送 宜縣議員黃雯如轉戰員山鄉長引關切

黃雯如將轉戰員山鄉長，卻爆出助理「藉端滋擾」被函送，引起關切。（資料照）

轉戰員山鄉長的國民黨宜蘭縣議員黃雯如，蘇姓助理卻被爆在員山鄉與計程車司機發生爭執，除推擠司機並拿安全帽敲打計程車，被警方依社維法「藉端滋擾」函送法院裁定。黃雯如說，這是助理個人行為，對社會造成困擾她深感抱歉，翌日已將助理解職。

黃雯如與員山鄉長張宜樺是政壇夫妻檔，年底選舉，張宜樺兩任屆滿，黃雯如確定接棒參選鄉長，張宜樺則盛傳將轉戰議員；兩夫妻被形容是宜蘭的傅崐萁和徐榛蔚，被戲稱為「員山王」，在地方引起討論。

黃雯如的蘇姓助理24日凌晨3點左右，在員山鄉永同路與計程車司機發生衝突；據了解，計程車司機要載蘇的女性友人離開遭到蘇阻擋，司機擔心該女安全，堅持要載客人離去，竟遭到蘇的推擠，甚至拿安全帽敲打計程車，在街頭咆哮驚動地方，警方接獲報案趕往，相關人員都已離去。

由於蘇姓助理身分敏感，驚動多位民代關心；據了解，蘇姓助理與計程車司機互不提告，但警方認為蘇的行為已構成在公共場所「藉端滋擾」，依社維法函送法院簡易庭裁定，可處3日以下拘留或12000元以下罰鍰。

對此，黃雯如表示，蘇姓助理個人的不當行為，造成社會困擾她深感抱歉，翌日已將助理解職，警方偵辦過程她完全尊重，從未介入也未干預。

對於參選鄉長，黃雯如說，這是擴大服務、承擔責任，剛開始她也希望由其他人參選，但地方積極勸進鼓勵，認為她當過議員又長期關心地方，才是最適合的人選，她也願意為鄉親服務讓員山更好。

她指出，至於張宜樺要不要選議員？根本還沒有確定，為何從她參選議員時，就要一直抹黑、攻擊她們，況且政壇上有很多父子、姊妹、夫妻檔等貢獻社會，也獲得鄉親的肯定，現階段就是把份內事做好比較重要。

