​在野擬切割對美軍購與國內產製 蘇紫雲：恐致戰略失衡、損國際信用

​立法院朝野協商同意下月將行政院版國防特別條例與在野黨版併案付委審查，不過，國民黨與民眾黨傾向在自提版本中，將對美「軍購」與國內委製的「商購」切割處理。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪示警，若刻意將國內自主裝備切割，不僅將導致整體軍事戰略失衡，更恐衍生信任危機，影響台灣的國防自主與國際信用。

​蘇紫雲今天受訪指出，國防預算的完整性反映出「威脅評估、作戰需求、產業國防自主」三大支柱。在野黨若僅同意已公布的對美軍售，卻將涉及各類無人裝備的國內生產部分剔除，將使防衛失去平衡。他說明，國防部將外購與自主生產整合，也是考量到對盟國未來軍工發展的支持；因歐美目前產能相對不足，且高階晶片產品終究需由台灣生產，將兩者整合是非常關鍵的佈局。

蘇紫雲強調，無論軍購或商購，皆經過作戰需求評估，並與有盟國家進行對話與長期討論。他形容，對外軍售是「救急」，國防自主則是「根本」，在這種情況下若將兩者切割，將喪失戰略與政策的完整性。

​​在國內產製與盟國合作方面，蘇紫雲舉例，目前如美商安杜里爾（Anduril）公司、Shield AI等，已與中科院、漢翔及其他國內廠商簽署合作備忘錄。若將國內自主預算拿掉，與外商合作的研發案將隨之消失。他提醒，這些技術轉移皆須經美國武器進出口與貿易等相關法規審查同意，片面切割勢必嚴重影響台灣的國際信用。

​從產業經濟角度分析，蘇紫雲評估，國際間這類裝備研發，至少可產生1.8倍的效果。他呼籲，在野黨不應在條例爭取付委審查的「掛號」階段就阻擋，應讓法案付委後，再針對國防部提出的細項預算進行實質審查。

​針對預算完整性，國防部長顧立雄日前於總統府記者會上也表達明確立場。顧立雄表示，美國看待台灣建軍「看的是結果，不會去管過程」；整體軍購是長期與美方討論出來的成果，若無法落實將產生負面影響，美國也會認為台灣民眾不支持自我防衛能力的建構。

​顧立雄補充，國內委製部分包含無人機、無人艇等項目，能提升國防自主韌性，一旦戰事發生，自主能量才能創造作戰韌性。同時，國防自主可帶動經濟效益與就業，初估可帶來4千億元產值、增加約9萬個工作機會。他強調，這是一個完整的計畫，期盼8年預算通過後能有穩定來源，將資源集中在迫切需要的能力建構上，並籲請國人支持，「我們不希望台灣成為印太集體嚇阻力量裡面的破口」。

