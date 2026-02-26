柯文哲：卓榮泰若敢說中配是外國人就讓李貞秀下來

民眾黨創黨主席柯文哲今表示，若卓榮泰敢公開表態中配是外國人、領證也無參政權，他就讓李下來。（記者陳治程攝）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，而她日前批評行政院長卓榮泰、立委陳培瑜等人在議場稱其「李女士」，明顯是公然霸凌，對她個人不尊重也不尊重憲政；對此，民眾黨創黨主席柯文哲今表示，這件事已經吵太久了，重申李就是中選會審核資格通過、確認當選的公職，因而放話卓榮泰「敢說中配是外國人、沒有參政權」，他就讓李下來，也點名賴清德不要浪費國家的時間在這種事上，這樣不會讓他連任。

行政院長卓榮泰前（24）日上午進行立法院新會期施政報告，並接受各黨團質詢，期間，代表民進黨黨團的立委陳培瑜以內政名義，呼籲行政主管機關嚴正認定民眾黨不分區立委李貞秀的資格認定，更在公開稱當時在場的李貞秀為「女士」而非立委，直言李「沒有資格成為台灣的立法委員」，引發李現場舉牌抗議，還數度讓陳認為議場秩序被破壞、要求時間暫停，引起場外一陣議論。

對於民眾黨不分區立委、中配李貞秀前日於立法院議場被卓榮泰、陳培瑜等官員稱呼「李女士」，引發公然霸凌之嫌，柯文哲今早（26日）開工團拜後受訪直言，這件事「已經吵太久了」，再次強調她是經中選會審核參選資格、並頒發當選證書的合格公職。

柯更拉高聲量點名卓榮泰，稱他若要繼續質疑李的立委身分，乾脆出來明講「中配是不是外國人？」釐清「在台領身分證的中配到底有沒有參政權？」，並放話卓若敢明著講，「我們就讓李貞秀下來」，怒批「不要把國家的時間浪費在這種事上」，提醒賴清德不要認為搞這種事就能夠當選、連任。

