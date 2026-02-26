延後回新北？ 最後上班日蔣萬安不放人 李四川：還沒收到批准公文

台北市副市長李四川。（記者董冠怡攝）

台北市副市長李四川日前預告，2月底請辭、3月回到新北市參選。今天是連假前的最後一個上班日，也被視為是李四川最後一天上班，他出席士林官邸鬱金香展開幕受訪說，今天還在台北市上班，所以不談選舉，但有坦言至今尚未收到市長批准的公文，應該3月初就會核定。

被問到最後一天上班的心情，以及預計何時離職，李四川表示，到現在還沒接到市長批下來的公文，也許是有一些考慮，原訂3月初召開社子島都委會，3月中之前，如果都委會及本身交接工作完成，市長應該3月初就會核定。

李四川指出，蔣萬安不是不放人，必須給他一點時間進行人事安排，「這個難免啦」，自己也很喜歡再多待一下台北市，環境很美（指花展）。至於屬意的接任人選或有無向市長推薦？他則說「這個要問蔣市長，這不是我能答覆的，決定權在市長」、「不不不，這個還是由蔣萬安決定」，但對研考會主委殷瑋是否為人選，他並未回應，僅說謝謝。

針對藍白合等選舉題，李四川回應，今天還在台北市上班，不談選舉的事，等他離職了，就會跟大家報告。媒體追問國民黨何時徵召？李仍表示，由黨決定。

