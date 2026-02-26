為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營親中、親美之爭？ 盧秀燕證實訪美後趨低調連2天無公開行程

    2026/02/26 12:02 記者蘇孟娟／台中報導
    鄭照新說，盧秀燕雖無公開行程，但均參與內部會議。（記者蘇孟娟攝）

    鄭照新說，盧秀燕雖無公開行程，但均參與內部會議。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕昨（25日）證實將在3月中赴美東訪問，行程「超越城市外交層級」，消息外傳後，盧秀燕轉低調，這兩天均無公開行程，台中市副市長鄭照新說，市長雖無公開行程，因又有連假，內部會議持續召開安排市政工作；至於出訪美方的行程，須尊重安排方跟台中的默契，時間到了會跟大家公布。

    國民黨主席鄭麗文近日頻頻拋出赴中促成國共兩黨領導人「鄭習會」的構想，預計上半年出訪中國，過年前盧秀燕就傳出3月將訪問美國，但她始終沒有正面回應，盧秀燕昨日證實將在3月中旬赴美訪問，且「行程超越城市外交層級」，甚至會拜訪華府，會晤美國政府高層，盧跟美方的互動除引起關注外，外界更開始熱議她搶在「鄭習會」之前訪美，國民黨內部是否出現「親中」與「親美」路線之爭。

    盧秀燕這兩天拋出確定訪美行程後，態度轉趨低調，昨天農曆正月初九玉皇大帝聖誕，逢「天公生」吉日，盧秀燕原訂出席龍井區三陽玉府天宮（龍井天公廟）贈匾儀式，昨日上午臨時取消，今日也無公開行程，更引起想像。

    台中市副市長鄭照新今參與2027年全國原住民族運動會揭牌典禮後指出，市長雖無公開行程，但內部會議不斷，因接著連假在即，要將市政工作安排好。

    至於外界關切她訪美確實行程，鄭照新僅說，必須尊重安排方跟台中的默契，時間到會跟大家公佈。

