黃國昌新北市長會不會選到底？ 柯文哲：就照規則走嘛

台灣民眾黨昨一早齊聚南京東路黨部前，由創黨主席柯文哲、現任黨主席率黨中央同仁舉行新春團拜；黃期望民眾黨能在今年成為台灣政治活水，為民眾打造出新的道路。至於黃日前透露他「不排除加入李四川團隊」，被外界質疑可能不會選到底，對此，柯文哲今重申「一切照規則走嘛」，更提到日本自民黨、維新會合作先例，可作為藍白合的借鏡。

國民黨主席鄭麗文昨於中常會提及，黨內藍白合人選目前已大致底定、其中的新北市長人選也將在農曆年後底定並徵召提名，對於藍營參選提名進度落後，黃國昌強調他尊重各黨民主程序，期望雙方在共同政見階段確實回應人民需要，才是更重要的環節，而他也提及行政院長卓榮泰前天（24日）施政報告納入台灣未來帳戶，他認為這就是朝野相互借鏡、學習的正向範例。

對於黃國昌日前鬆口表示「不排除加入李四川團隊」，被外界解讀為可能會中途退出新北選戰，他今重申，民眾黨就如之前所說，用最好方式挑最強團隊、給新北市民最佳治理，這個原則到現在「一個字都不會改變」；柯文哲則強調「就照規則走嘛」，照黃所提的SOP一步步來，並引日本自民黨、維新會合作為例，認為藍白合已經有很好的model可參酌。

另針對基隆市長謝國樑提醒藍白合規則要「公平、服人」，黃國昌回應，民眾黨不會預設立場，未來一樣開大門、走大路，政黨間可以有競爭，但最終仍要以人民為依歸。

