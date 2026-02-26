228蔣介石應負最大責任！陳儀深揭：黨內早提醒「非叛亂」遭無視

國史館長陳儀深26日主講「紀念二二八談蔣介石的責任問題及其他」。（記者張嘉明攝）

國史館館長陳儀深今出席「紀念二二八——談蔣介石的責任問題及其他」擔任主講人，他指出，眾多史料與觀點認為，時任國民政府主席蔣介石應負最大責任，當時黨內不同系統曾建言，二二八衝突起因於「政風不良引發民怨」，蔣卻偏聽陳儀系統、定調為「共產黨叛亂」，這種「事前縱容、事中速調兵、事後無究責」的決策邏輯，正是二二八成為台灣社會長久難癒傷痕的主因。

陳儀深指出，二二八事件基金會2006年曾出版《二二八事件責任歸屬研究報告》，時隔近20年，他仍持續從事相關史料研究，眾多資料和觀點都指向，「時任國民政府主席蔣介石應該要負最大的責任」，他當時受到上海、平津各地台灣人團體的指責，歸咎於陳儀應要負最大的責任。

陳儀深表示，檔案顯示，陳儀過去誇大情勢，向蔣介石傳遞極為負面的信息，將二二八定調為「共產黨叛亂」與「奸匪煽惑」。然而，當時並非沒有其他聲音，監察委員楊亮功、黨內系統的省參議會議長黃朝琴都曾呈報，強調這是政治不良、人民憤怒造成的衝突，並非外傳的「脫治」、「獨立」等所謂「叛亂」，像這些，蔣先生似乎不予理睬。

陳儀深說，蔣介石偏聽陳儀這個系統，包括陳立夫、柯遠芬等，在資訊選擇上有嚴重偏差。尤其事後追究責任時，蔣不僅沒有處罰下令武力鎮壓的高雄要塞司令彭孟緝，也無視三中全會將陳儀「撤職查辦」的決議，只將其調往南京，這種「事前縱容、事中調兵迅速、事後處分無一人受到懲處」，就是讓二二八事件成為台灣社會長久難以平復傷口的主因。

針對社會近來熱衷轉型正義及史料解密，陳儀深正面看待大眾對真相的渴求，如對林宅血案的關注，但他也感嘆，包括二二八在內，許多史實早已收錄在國史館檔案中，只是大眾過去較少平心靜氣去讀，他對當前社會願意認真了解歷史感到欣慰，但很多事實早在二、三十年前便已揭露，卻沒有受到足夠重視。

