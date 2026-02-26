藍營在嘉縣啟動在野大聯盟 鄭麗文：嘉義以南絕對不再綠油油

國民黨主席鄭麗文（右2）到嘉義縣黨部進行新春團拜。（記者林宜樟攝）

國民黨主席鄭麗文今天到國民黨嘉義縣黨部進行新春團拜，對於年底縣市長選舉，鄭麗文說，嘉義縣是國民黨艱困選區，雖然藍軍非常辛苦，但嘉義以南絕對不再綠油油，不是民進黨派個西瓜也可以當選，國民黨有決心從嘉義縣開始到屏東縣，要突破，要成長，要再現藍天。

鄭麗文今天與國民黨嘉義縣黨部主委王育敏、國民黨嘉義縣議會黨團書記長李國勝，以及多位國民黨議員、同陣營鄉長等到場向支持者新春團拜。

鄭麗文說，嘉義縣長期由民進黨執政，然而長期執政帶來長期腐敗，民心思變，要政黨輪替，請鄉親給國民黨一個機會，換人換黨做做看，讓嘉義縣有不一樣的明天。她一直在思考嘉義縣要如何突破，如何成長，中央黨部努力協調徵詢各方意見，希望為嘉義縣長找到最佳的候選人，有決心打贏這次選戰。

鄭麗文說，嘉義縣有許多農民，對美國關稅談判過程中，民進黨政府徹底放棄農業，徹底失守，未來農民要怎麼辦？農業何去何從？不要中國市場，農民要怎麼辦？她認為農民應該要受到照顧。

鄭麗文說，嘉義縣長期由民進黨執政，難道就不顧農民死活嗎？不管民進黨做什麼，農民就一定欠民進黨，一定要投給民進黨嗎？國民黨長期照顧農民，一定要保護農業，要讓農民有出路，有活路。

國民黨組織發展委員會主委李哲華說，嘉義縣是艱困選區，希望以在野大聯盟方式共推一位能勝選的人選，人選不一定要是國民黨籍，只要能讓嘉義縣政黨輪替，換人做看看，因此現在正跟在野人士密切聯繫溝通，人選已有腹案，配合相關人選既定節奏，預計3月底出爐。

鄭麗文希望能翻轉嘉義縣。（記者林宜樟攝）

國民黨嘉義縣黨部進行新春團拜。（記者林宜樟攝）

