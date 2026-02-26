為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    退將張延廷喊殲-16贏F-35 王定宇酸爆：高鐵不發動我也跑贏

    2026/02/26 11:54 即時新聞／綜合報導
    空軍退役中將張延廷。（資料照）

    空軍退役中將張延廷時常發表貶低台灣國軍、吹捧共軍言論。近日他指出，在近戰的情況下殲-16比F-35還要強。對此，立委王定宇狠酸：「若高鐵不發動，我個人應該可以跑贏它。」

    張延廷日前在節目中指出，殲-16是雙發動機，總推力、流體力學都強，因此若不考慮電戰能力、空對空飛彈性能，若在近戰的情況下，殲-16就會超過F-35。

    對此，王定宇今日在臉書發文表示，其實張延廷「說得沒錯」，但按此歪理的同理可證，「若高鐵不發動，我個人應該可以跑贏」。他繼續酸：「若不考慮品牌、引擎、設計和馬力，裕隆飛羚101應該會勝過藍寶堅尼！若不考慮內外條件，說這句話的人應該可以贏過金城武！」

    中國對台文攻武嚇力道加劇之際，台灣內部卻有一群人跟著唱和，《國際橋牌社》導演及製作人汪怡昕，先前就批評有一些退軍名嘴剛退役時，在軍事議題上的分析和發言堪稱中立，也願意專業分析。但後來卻披著專業外衣，但拿著過時的、來源不明的資料，進行不專業、意識形態的發言，讓許多人不禁疑惑，這些人怎麼了？信仰的改變怎麼如此的快？立場的轉變怎麼如此昨是今非？他還曾直接點名張延廷，並轉述軍中有多名弟兄對他提出質疑。

