    首頁 > 政治

    籲蘇巧慧「君子之爭」劉和然：不要放任身邊的人攻擊

    2026/02/26 11:21 記者賴筱桐／新北報導
    新北市副市長劉和然（右）接受廣播節目專訪，呼籲民進黨新北市長參選人蘇巧慧，不要放任旁邊的人惡意攻擊。（圖擷取自YT頻道「千秋萬世」直播）

    2026新北市長選戰升溫，藍、綠、白分別由台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌出戰。新北市副市長劉和然今天呼籲，希望這場選舉是君子之爭，並喊話蘇巧慧，「不是你個人不攻擊，而放任周邊的人來攻擊」。

    劉和然今天接受廣播節目「千秋萬世」專訪表示，台灣的選舉不太健康，會有攻擊行為，不只是對候選人個人，而是針對候選人的親戚朋友，希望新北市有不一樣的選戰，不管是蘇巧慧、黃國昌，都要展開君子之爭，為新北這塊土地服務，因為市民眼睛越來越亮；年前出現的攻擊，他看了都覺得不舒服，「為何台灣的政治選舉要變成這個模式？」

    劉和然說，他和李四川在競爭過程中，不管是李對他或是自己的公開發言，都是君子之爭，希望蘇巧慧也是，「不是你個人不攻擊，而放任周邊的人來攻擊」，而是真的有君子之爭。蘇巧慧現在一步一腳印，想要讓市民更了解她，但是根據以往選舉的經驗，負面攻擊太多，他很擔心李四川會心情不好，還好李有做好調適，希望這些惡意攻擊「不是你不做，就放任你旁邊的人做」。

    劉和然提到，賴清德總統8年前在黨內選舉時曾說，「請把旁邊的人管好」，期許這場選舉是君子之爭，重點是為新北服務，國民黨推出李四川從優秀公務體系出身的人才，希望旁邊的人不要惡意攻擊。

