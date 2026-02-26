蔣萬安推育兒減少工時 陳培瑜：多數人用不到

民進黨立委陳培瑜。（資料照）

台北市長蔣萬安近期接連拋出「營養午餐免費」、「無菸城市」、「育兒減少工時」等政策，引發正反討論。對此，民進黨立委陳培瑜表示，如果沒有明確的配套與職場保障，再好的制度也可能變成只有少數人用得到、多數人用不到，民進黨團絕不反對增加陪伴時間，而是希望每一位家長，不論職業與工時，都能公平受惠，讓每一種家庭型態的家長，都能安心把時間留給孩子。

陳培瑜在臉書PO文表示，昨天蔣萬安提出「家長工時減少1小時」，引發許多討論。其實，勞動部已經推出「育嬰留停照顧」新制，今年1月1日正式上路，育嬰留職停薪以「日」請：小孩3歲前，家長可申請2年育嬰留職停薪，其中6個月可領「八成薪資補貼」。2年當中的30天，可以「日」為單位申請，雙親加起來可請60日；家庭照顧假以「小時」請：7日家庭照顧假、7日事假，共計112小時，只要是為了照顧家人，都可用「小時」為單位請假，顧及時間彈性，而且雇主不得扣發全勤獎金！

陳培瑜指出，勞動部也給予企業誘因，針對未滿30人的小型、微型企業，只要勞工申請1日育嬰留停，政府就發給企業1000元獎勵金，但是，這屬於「115年新增計畫」，依法必須先等立法院審議完成，才能執行。但藍白遲遲不審總預算，導致獎勵金被卡住，回到蔣萬安昨天提出的政策，雖然經費只有550萬，只能補給台北市18萬家公司中的55家，但仍然肯定市府關注家長需求。不過，關鍵在於能否讓真正需要的家庭使用到。

這項政策，較適合制度完善的企業、固定工時上班族申請。

陳培瑜續指，但是，接送小孩需求最大的族群反而是單親家庭、服務業、輪班族、中小企業員工。這幾類的職場往往人力緊繃，提早一小時下班並不是「想用就能用」，如果沒有明確的配套與職場保障，再好的制度也可能變成只有少數人用得到、多數人用不到。

陳培瑜直言，民進黨團絕不反對增加陪伴時間，而是希望每一位家長，不論職業與工時，都能公平受惠。讓每一種家庭型態的家長，都能安心把時間留給孩子。

