為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣萬安推育兒減少工時 陳培瑜：多數人用不到

    2026/02/26 15:03 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    民進黨立委陳培瑜。（資料照）

    台北市長蔣萬安近期接連拋出「營養午餐免費」、「無菸城市」、「育兒減少工時」等政策，引發正反討論。對此，民進黨立委陳培瑜表示，如果沒有明確的配套與職場保障，再好的制度也可能變成只有少數人用得到、多數人用不到，民進黨團絕不反對增加陪伴時間，而是希望每一位家長，不論職業與工時，都能公平受惠，讓每一種家庭型態的家長，都能安心把時間留給孩子。

    陳培瑜在臉書PO文表示，昨天蔣萬安提出「家長工時減少1小時」，引發許多討論。其實，勞動部已經推出「育嬰留停照顧」新制，今年1月1日正式上路，育嬰留職停薪以「日」請：小孩3歲前，家長可申請2年育嬰留職停薪，其中6個月可領「八成薪資補貼」。2年當中的30天，可以「日」為單位申請，雙親加起來可請60日；家庭照顧假以「小時」請：7日家庭照顧假、7日事假，共計112小時，只要是為了照顧家人，都可用「小時」為單位請假，顧及時間彈性，而且雇主不得扣發全勤獎金！

    陳培瑜指出，勞動部也給予企業誘因，針對未滿30人的小型、微型企業，只要勞工申請1日育嬰留停，政府就發給企業1000元獎勵金，但是，這屬於「115年新增計畫」，依法必須先等立法院審議完成，才能執行。但藍白遲遲不審總預算，導致獎勵金被卡住，回到蔣萬安昨天提出的政策，雖然經費只有550萬，只能補給台北市18萬家公司中的55家，但仍然肯定市府關注家長需求。不過，關鍵在於能否讓真正需要的家庭使用到。

    這項政策，較適合制度完善的企業、固定工時上班族申請。

    陳培瑜續指，但是，接送小孩需求最大的族群反而是單親家庭、服務業、輪班族、中小企業員工。這幾類的職場往往人力緊繃，提早一小時下班並不是「想用就能用」，如果沒有明確的配套與職場保障，再好的制度也可能變成只有少數人用得到、多數人用不到。

    陳培瑜直言，民進黨團絕不反對增加陪伴時間，而是希望每一位家長，不論職業與工時，都能公平受惠。讓每一種家庭型態的家長，都能安心把時間留給孩子。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播