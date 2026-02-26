民進黨基隆市議員初選安樂區5搶3！3/5晚間電話民調登場

民進黨基隆市黨部將於3月5日晚間舉辦初選電話民調，現任議員吳驊珈為5位參與初選電話民調「唯一女性」，仍強調自己「現任也要初選」。（記者俞肇福攝）

2026年基隆市議員選舉，民進黨第一波提名名單公布，基隆市黨部將於3月5日晚間6點半到10點半舉辦初選電話民調，經由參與民調的初選參選人2月6日協調會議決定，由典通、循證、趨勢3家民調公司辦理，將針對基隆市安樂區現任議員張之豪、吳驊珈與新人劉韋巡、黃永翔與徐寅禹進行電話民調；民進黨基隆市黨部將於3月6日上午10時在基隆市黨部召開記者會，宣布電話民調結果。

2022年選舉基隆市安樂區7席議員中，國民黨林沛祥於2024年轉戰立委當選，民進黨洪森永健康因素不再參選，民進黨張之豪、吳驊珈及國民黨秦鉦、俞叁發、鄭愷玲5位現任議員拚連任。民進黨基市黨部擬提名名額為3人，除了張、吳2人外，基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹及前市長林右昌秘書黃永翔均表態要爭取提名，因為協調不成，採取電話民調決定，究竟哪三人代表民進黨參選。

民主進步黨基隆市黨部主委林明智日前受訪時指出，提名將採取「單一性別保障」原則，每一選區均採至少1男1女為原則。因為此一原則下，現任5位有意參選安樂區市議員的參選人，現任議員吳驊珈為5位參選人中唯一女性，篤定代表可以獲得提名。但她仍然頻繁出現大小場合，並在參選夾克上貼上「現任也要初選」，拜託支持者相挺。

另外，當選就任之初問政犀利的張之豪，頗讓基隆市長謝國樑頭疼，張之豪最早在各大社群媒體貼文，拜託安樂區的通勤族、雙薪家庭的選民，記得抽空將中華電信市話改成無人接聽轉到手機作業，避免3月5日當天晚間電話民調作業時，支持者因為還塞車在回家路上，無法接聽市內電話錯失良機，張之豪的創舉，可說是贏得先機。

劉韋巡因為接下基隆市棒球委員會主任委員，經由棒球隊選手及家長口耳相傳，加上有家族相挺，跟自己這幾年耕耘，能見度與曝光率相較之下比較為媒體熟知；另外，前基隆市長林右昌的市府秘書黃永翔，這幾年熱心公益活動，冬夜與愛心社團發放熱食給街友，關心弱勢家庭爭取物資，實力不容小覷。現任定國里長徐寅禹，為上尉軍官退伍，參選定國里里長成功後，努力耕耘基層，洪森永因健康因素卸任，徐寅禹希望能有機會擴大服務順利接棒。

民進黨基隆市黨部指出，3月5日晚間18時30分到22時30分舉辦初選電話民調，3月6日10時公布民調結果，歡迎安樂區民眾一起來選賢與能。

民進黨基隆市黨部將於3月5日晚間舉辦初選電話民調，參選人紛紛喊出「唯一支持」。圖為參選人徐寅禹跟支持者站街頭爭取支持。（圖為徐寅禹提供）

民進黨基隆市黨部將於3月5日晚間舉辦初選電話民調，參選人紛紛喊出「唯一支持」。圖為參選人張之豪。（記者俞肇福翻攝自張之豪臉書）

民進黨基隆市黨部將於3月5日晚間舉辦初選電話民調，參選人紛紛喊出「唯一支持」。圖為參選人黃永翔。（記者俞肇福翻攝自黃永翔臉書）

民進黨基隆市黨部將於3月5日晚間舉辦初選電話民調，參選人紛紛喊出「唯一支持」。圖為參選人劉韋巡。（記者俞肇福翻攝自劉韋巡臉書）

