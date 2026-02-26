國情報告形式無共識 藍委：賴清德要珍惜 來報告一定大加分

國民黨立委羅智強。（資料照）

立法院長韓國瑜邀請賴清德總統赴立法院國情報告，但對於「統問統答」的形式，立法院朝野尚未達成共識。國民黨立委羅智強表示，國情報告是要回應人民對國家政策的疑慮，不是登場有多華麗；國民黨立委賴士葆也呼籲賴總統要珍惜，如果賴肯來一定大加分。

羅智強表示，韓國瑜以立法院長的高度，為賴清德的國情報告遞出橄欖枝，希望民進黨不要辜負韓院長心意。身為總統，賴清德應該回到國情報告本身，回應各界對國家政策的疑慮，更加聚焦人民關心什麼，否則在家寫臉書就好了。賴清德來國情報告不是為報告而報告，也不是關注總統登場的華麗程度。

請繼續往下閱讀...

​賴士葆則說，賴總統要珍惜啦，這次韓院長這個起頭，然後不需要「依序答覆」，統問統答回到以前國大代表的模式，賴總統如果能夠來，對賴本身會大加分。因為我們自從修憲之後，把總統在國大代表報告的那一套移到立法院，到目前為止沒有一個總統來過立法院。

「​賴清德總統應該想方設法來」，賴士葆說，即便在野黨要求人數多一點、時間長一點，賴總統都應該要珍惜，因為這會創憲政歷史，沒有過一個總統來到國會、來到立法院做國情報告。

​至於報告的題目，賴士葆表示，包含軍購特別條例、關稅等，賴總統當過立委、行政院長、台南市長，賴的備詢功力非常強，根本一點都不用擔心來到這裡會被怎麼樣。只要在立法院能夠順利進行，他呼籲民進黨團不要太計較，比如說詢問人數一定要多少。一個人5分鐘而已，賴總統來一整天，最少六、七個小時，差不多400分鐘。而且老實說，立委問的人越多，越能夠凸顯總統在憲政的重要性。

​賴士葆表示，第一，賴清德要「合憲」，合憲沒有「依序答覆」，「統問統答」就沒有違憲，合憲；第二是「朝野共識」。他擔心賴清德會不會推給執政黨團不同意，就沒有共識。

國民黨立委賴士葆。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法