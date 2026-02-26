為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    到其他縣市參選？劉和然：目前不考慮

    2026/02/26 10:57 記者賴筱桐／新北報導
    新北市副市長劉和然今天被問到是否到其他縣市參選，他表示，目前沒有這樣的考慮。（資料照）

    國民黨新北市長人選協調順利，將由台北市副市長李四川出戰，過程中未出現黨內激烈競爭或互相攻擊情形，先前表態參選的新北市副市長劉和然也全力支持李，藍營基層稱讚劉有君子風度。劉和然今天被問到未來是否到其他縣市參選，他回應，目前沒有這樣的考慮。

    劉和然今天接受廣播節目「千秋萬世」專訪，談到自己從師範大學畢業後，在蘆洲國中擔任理化老師，從事公職至今已39年，對新北市有深厚感情，他有感過去很多資源集中在首都，但是新北市在升格後經過歷屆市長努力，城市重新定位，逐漸建構屬於自己的生活圈和主體性，帶來城市光榮感。

    劉和然回想，他從學校老師做起，再從組長、主任到校長，後來擔任教育局長、環保局長到副市長，對新北市的感情很深，希望未來持續在新北貢獻，距離市長侯友宜任期結束只剩下300多天，希望市政順利做好，完整交給下一棒，這是現在最重要的工作，為市民服務的初心不變。

    主持人詢問，是否考慮到其他縣市參選？劉和然說，目前沒有這樣的考慮。針對其他縣市黨內競爭的情況，他表示，各縣市狀況不一，不管用什麼制度，呼籲黨員同志爭取為城市努力的機會時，不要互相攻擊，因為競爭對手不在黨內同志，傷了和氣不值得。

