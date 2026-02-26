范琪斐大讚中國AI不輸美國 許美華打臉：到底突破了什麼？

媒體人范琪斐（翻攝自Youtube）

媒體人范琪斐日前釋出去中國旅遊的見聞，並大讚中國贏了AI競賽、AI模型已經不輸美國。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，一年前就在偷東西的DeepSeek，現在還在用蒸餾手法偷別人的模型成果、還在偷用被美國禁的NVIDIA晶片，請問中國的AI科技到底突破了什麼？

許美華在臉書PO文表示，看到某范姓媒體人去了一趟中國，就回來說不確定中國有沒有言論自由，後續又加碼說中國贏了AI競賽、AI模型已經不輸美國，去年初，一度被中國大外宣吹捧為「橫空出世」的DeepSeek，再度被指控以工業規模的蒸餾手法偷竊別家模型成果；而且，還被《路透》爆料，即將公佈的新模型違反美國出口禁令，偷用輝達（NVIDIA）最先進的AI晶片Blackwell訓練，簡直直接打臉這位范姓媒體人。

請繼續往下閱讀...

許美華指出，就在去年一月底，當我們正在過農曆年假期的時候，中國一家AI模型公司DeepSeek，宣稱用不可思議的低成本、低算力，搭配獨特創意的模型設計和演算法，模型效能超越美國各家進度，包括當時最火紅的ChatGPT，在中國帶動鋪天蓋地的渲染神話，DeepSeek被捧為新一代獨角獸，還說，中國AI的工程能力已經突破美國禁令，當天晚上，美股，NVIDIA、台積電，還有一串AI先進晶片概念股，全部都因為這個消息，開啟一波股價重挫的風暴，因為，如果DeepSeek真如中國宣稱的突破算力和成本的困境，那就代表，之前所有包括OpenAI、Google在內的公司都錯了。

許美華續指，而且NVIDIA跟台積電的地位和價值也不再關鍵，因為，中國靠中國人優秀、聰明的腦袋，已經突破所有晶片、算力框架的束縛了，結果，後來的事件發展，出現180度的逆轉，相信很多人應該也都還記得，在DeepSeek被吹捧上天之後沒多久，OpenAI就出來發聲明說要提告，因為DeepSeek違反了用戶付費使用的規則，用蒸餾手法偷竊他們用大量人力、成本累積起來的訓練成果，偽裝成自己的大語言模型效能，用於對外營運，那時候，也同時傳出Deepseek手上有5萬顆，當時相當高階、且被列為美國禁售的H100，而並非Deepseek自我吹噓，用低階H800搭配優異演算法、以低成本600萬美元，就成功突破美國封鎖的神話故事。

許美華分析，回來看我們的護國神山台積電，去年初股價才$1000出頭，今天站上$2000，代表了什麼意義？很簡單，就是，AI晶片算力需求一路爆炸成長，魏哲家一直喊產能「不夠不夠不夠」，拼命在台灣跟美國、日本擴充先進製程產能；這也是另一個直接打臉中國，在一年前想用DeepSeek證明中國AI模型已經突破美國禁令跟晶片限制，完全是幻覺。

許美華直言，一年前就在偷東西的DeepSeek，現在還在用蒸餾手法偷別人的模型成果、還在偷用被美國禁的NVIDIA晶片，請問中國的AI科技到底突破了什麼？很想把這句話送給那位，還在複誦一年前已經被戳破的中國大外宣故事，說中國AI技術已經追上美國的范大記者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法