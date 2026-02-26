中國海警侵擾金門海域並偽造影片，海巡署守護主權嚴正駁斥假訊息（海巡署提供）

海巡署今天表示，金馬澎分署第12巡防區25日偵獲中國海警船闖入我金門水域，經海巡署調派巡防艇前往警告並予以強力驅離；海巡署指出，中國海警竟宣稱25日於金門附近海域開展「常態執法巡查」，不僅與事實不符，甚至偽造影片，海巡署金馬澎分署特予澄清，並嚴正駁斥中方典型認知作戰手段。

海巡署指出，25日下午2點左右，第12（金門）巡防區偵獲中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署。3點左右，中國海警「14529」、「14604」、「14527」及「14603」等4艘船，採兩兩一組模式，分別自金門料羅東方及西南方闖入限制水域，並同步向西編隊航行。海巡署4艘巡防艇隨即於第一時間採取併航壓迫戰術，堅定拒止其持續深入我國海域。

海巡署指出，在我方海巡船艇嚴正警告及強力驅離下，中國海警船於下午5點3分，全數轉向駛離我限制水域。

海巡署澄清，中國不僅利用海警船假藉「執法巡查」名義「常態侵擾」我方水域，更偽造影音企圖營造海巡退讓的錯假情事，完全背離事實。經查，25日我方對應中國海警船的巡防艇中並無PP-10083 艇，顯見中方影片中所謂我方的回應對話是屬惡意偽造，為典型認知作戰手段。

海巡署強調，海巡同仁全天候堅守崗位，恪遵標準作業程序，針對中國海警矮化我國的言詞，均於第一時間嚴正駁斥。海巡署也將持續監控海面情勢，超前部署勤務應處，全力捍衛國家主權及海域安全。

中國海警侵擾金門海域，遭我方海巡艇驅離。（海巡署提供）

