為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國海警侵擾金門海域並偽造影片 海巡署守護主權嚴正駁斥假訊息

    2026/02/26 10:47 記者吳正庭／金門報導
    中國海警侵擾金門海域並偽造影片，海巡署守護主權嚴正駁斥假訊息（海巡署提供）

    中國海警侵擾金門海域並偽造影片，海巡署守護主權嚴正駁斥假訊息（海巡署提供）

    海巡署今天表示，金馬澎分署第12巡防區25日偵獲中國海警船闖入我金門水域，經海巡署調派巡防艇前往警告並予以強力驅離；海巡署指出，中國海警竟宣稱25日於金門附近海域開展「常態執法巡查」，不僅與事實不符，甚至偽造影片，海巡署金馬澎分署特予澄清，並嚴正駁斥中方典型認知作戰手段。

    海巡署指出，25日下午2點左右，第12（金門）巡防區偵獲中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署。3點左右，中國海警「14529」、「14604」、「14527」及「14603」等4艘船，採兩兩一組模式，分別自金門料羅東方及西南方闖入限制水域，並同步向西編隊航行。海巡署4艘巡防艇隨即於第一時間採取併航壓迫戰術，堅定拒止其持續深入我國海域。

    海巡署指出，在我方海巡船艇嚴正警告及強力驅離下，中國海警船於下午5點3分，全數轉向駛離我限制水域。

    海巡署澄清，中國不僅利用海警船假藉「執法巡查」名義「常態侵擾」我方水域，更偽造影音企圖營造海巡退讓的錯假情事，完全背離事實。經查，25日我方對應中國海警船的巡防艇中並無PP-10083 艇，顯見中方影片中所謂我方的回應對話是屬惡意偽造，為典型認知作戰手段。

    海巡署強調，海巡同仁全天候堅守崗位，恪遵標準作業程序，針對中國海警矮化我國的言詞，均於第一時間嚴正駁斥。海巡署也將持續監控海面情勢，超前部署勤務應處，全力捍衛國家主權及海域安全。

    中國海警侵擾金門海域，遭我方海巡艇驅離。（海巡署提供）

    中國海警侵擾金門海域，遭我方海巡艇驅離。（海巡署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播