蔣萬安推「育兒減少工時計畫」 劉和然：新北審慎研議評估

台北市長蔣萬安昨天（26日）宣布，3月1日起推出「育兒減少工時計畫」，凡登記設立在台北市事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，企業在不減薪情況下，讓家長每天減少1小時工時，減少工資由市府提供8成補助。對此，新北市副市長劉和然表示，新北市會審慎研議評估，畢竟預算就是這麼多，不是不做，而是不能排擠。

劉和然今天接受廣播節目「千秋萬世」專訪，針對新北市是否跟進台北市「育兒減少工時計畫」，他表示，各縣市都會推出屬於自己城市的政策，他在行政院會時跟院長卓榮泰提過，有些政策應由中央統籌，例如以「育兒減少工時」政策而言，比較傾向支持年輕夫妻，尤其是少子女化議題，中央有少子女化辦公室，1年預算高達5000多億元，不能讓各縣市自己照顧特定對象，尤其此對象涉及國安問題，中央要有統籌角色。

劉和然強調，各縣市財源不同，工作情況不一樣，以新北市長侯友宜的風格，一定會先研究，不能貿然說要或不要，因為預算總量就是這麼多，必須研議、評析，台北市屬於試辦計畫，未來運作情況還不清楚，以新北的角色，任何新的政策，尤其涉及一筆大的預算，都會研議評估。

劉和然認為，如果變成全國性議題，應由中央政府接手，讓全國22個縣市不要有太多比較，各縣市財源狀況差異大，當然不是每一項都要由中央統籌，但是涉及少子女化，就像「0到6歲國家養」，可以延伸至「6到15歲營養午餐國家出，請父母放心生小孩」，就變成全國性議題，而不是讓各縣市自己想辦法。

針對營養午餐免費，劉和然說，一開始有些縣市不認同，最後只能跟進，新北市的立場很清楚，「不是做或不做，而是不能排擠」，畢竟預算就是這麼多，不能因為照顧A，就失去對B的照顧，如何兼顧要抱持審慎的態度，新北市會務實評估之後，在適當場合讓民眾了解。

